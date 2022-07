Il survit sept jours sans manger après une chute entre des parois rocheuses en Italie

Guerre en Ukraine: Moscou annonce la prise d'une nouvelle ville clé, de nombreux morts à Sloviansk

La Russie a affirmé dimanche avoir conquis Lyssytchansk et contrôler toute la région de Lougansk, une avancée potentiellement clé dans la bataille du Donbass dans l'est de l'Ukraine, et Moscou a accusé Kiev d'avoir tiré "trois missiles" sur une ville russe où les autorités locales ont fait état de quatre morts.