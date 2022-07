Les interprètes du Parlement européen se mettent en grève pour être entendus

Les interprètes du Parlement européen sont à bout, éreintés par deux années de pandémie, durant lesquelles ils ont dû exercer leur métier en distanciel, dans des conditions délétères pour leur santé. Même si depuis le 13 juin, l'essentiel de la vie de l'institution se déroule à nouveau en présentiel, 10 % des activités continuent à se tenir à distance. Estimant que le Parlement européen fait peu de cas de leur situation, les interprètes ont entamé le 27 juin une grève, largement suivie par les 300 interprètes permanents et les 1500 free-lance accrédités auprès de l'institution.

La session plénière qui se tiendra la semaine prochaine à Strasbourg ne sera cependant pas perturbée et la traduction des propos des députés européens sera assurée, dans les 24 langues officielles de l'Union. "Nous ne refusons pas de travailler", précise Frédéric Girard, représentant de l'Association internationale des interprètes de conférence (AIIC). En revanche, les interprètes ne veulent plus exercer leurs compétences lors des réunions à distance, tant que le Parlement ne répond pas à leurs revendications en termes d'amélioration des conditions de travail pour cet exercice.

Avant la pandémie de Covid-19, l’interprétation des intervenants s’exprimant depuis un lieu distant du Parlement était l’exception.Pendant près de deux années de confinement, les séances plénières, les commissions parlementaires, les réunions de groupes politiques, les trilogues entre le Parlement, le Conseil et la Commission se sont tenus en distanciel. Traduire, des heures durant, les propos de députés s’exprimant via un écran s’est avéré un exercice épuisant. Le son était souvent de piètre qualité. L’instabilité des connexions hachait ou interrompait les discours. Il pouvait s’avérer difficile de voir le visage et le langage corporel des intervenants, sur lesquels s’appuient aussi les interprètes. Les oreilles des interprètes étaient laminées par des incidents sonores, comme l’effet larsen…

Le Parlement européen a distribué des casques micros aux députés pour améliorer la transmission. "Mais vous savez comment ça se passe : des députés oubliaient leur matériel ou ne l'utilisaient pas, soupire un interprète qui souhaite rester anonyme. De plus, ces casques ne sont pas aux normes Iso. Ils boostent le son de la voix, mais c'est très mauvais pour les oreilles", déplore le même interlocuteur. "Je ne connais personne qui n'ait pas eu de problème d'audition et de santé", affirme une interprète free-lance, elle aussi sous couvert de l'anonymat. Les acouphènes ou les hyperacousies (intolérances au bruit) se multiplient dans les rangs des interprètes, de même que les burn-out, ajoute la même source. Elle-même a dû s'arrêter sur le champ, après un "accident de travail" qui a endommagé son audition.

Le problème, pointent les interprètes, est que la traduction à distance, mesure exceptionnelle prise dans le cas particulier de la pandémie, tend à se normaliser. Or, grince l’AIIC, le Parlement impose à nouveau des conditions de travail normal, y compris en nombre d’heures prestées, même pour l’interprétation à distance.

Un conflit social, en sus

L'AIIC fulmine par ailleurs que le Parlement ait engagé des interprètes free-lance non accrédités pour pallier l'absence des grévistes et couvrir une réunion de la commission des Affaires étrangères. Ce faisant, "l'administration du Parlement tente de se soustraire à ses obligations au titre du RAAA (régimes applicables aux autres agents)", qui régit les conditions d'engagement des interprètes, assure M. Girard. Et de dénoncer une mesure qui "vise à saper la grève. Ils nous mettent le couteau sur la gorge".

Aussi qualifiés soient-ils sur le plan de la maîtrise des langues, les free lance non accrédités "ne disposent pas des compétences techniques" pour interpréter les discussions du Parlement européen, qui peuvent être truffées de détails pointus, pointent les interprètes interrogés.

De son côté, le service de presse du Parlement défendqu'il ne s'agit pas d'engagement que le recours à un prestataire externe est permis et qu'il était "limité et temporaire". Et de souligner que l'institution n'a aucune obligation de ne travailler qu'avec des interprètes accrédités.

Reste que la volonté des parties est de trouver une solution pour mettre un terme à ce conflit. Le Parlement informe qu'Interactio, la plateforme utilisée pour les réunions à distance, a été améliorée et que le son est conforme aux normes Iso. Des micros adaptés ont aussi été établis et le code de conduite pour les orateurs a été renforcé. Sera-ce suffisant pour mettre fin au différend ? "Ce que nous demandons, c'est un cadre provisoire protecteur immédiatement", précise M. Girard. "Le dialogue est en cours", commente l'institution.