L’heure de vérité pour Élisabeth Borne : "C’est le lancement du quinquennat qui se joue là"

Un petit mois et puis s'en va…. Le gouvernement d'Élisabeth Borne I laisse déjà la place au suivant, après la claque des élections législatives de juin et la perte de la majorité absolue à l'Assemblée nationale pour la coalition présidentielle. Un changement de casting d'ampleur s'imposait, pour exfiltrer les ministres battus dans les urnes ou en mauvaise posture politique, mais surtout pour tenter d'insuffler une dynamique à ce début de mandat fort laborieux pour Emmanuel Macron. Le chef de l'État a donc demandé à sa Première ministre de nommer un "gouvernement d'action".

"Une volonté de réaffirmer le macronisme"

À quoi ressemble le nouveau gouvernement ? Il est d’abord nettement plus étoffé - pléthorique, diront certains -, avec 41 membres (dont la moitié de femmes), contre 27 auparavant. Une dizaine de nouveaux ministres y font leur entrée. Mais pas de prise de guerre dans les rangs des Républicains ou des socialistes, l’heure n’étant plus à la fracturation des partis de gouvernement. Pas de grosse surprise ni de coup d’éclat non plus, bien au contraire. Les poids lourds de la macronie sont maintenus, comme Éric Dupont-Moretti (Justice), voire renforcés : Gérald Darmanin (Intérieur) étend son périmètre à l’Outre-mer et Bruno Le Maire (Économie) gagne trois ministres délégués.

La plupart des nouvelles recrues viennent des rangs de la droite et du centre, à l'image du numéro 2 du parti Horizons d'Édouard Philippe, Christophe Béchu (Solidarités), qui remplace Damien Abad, encombrant depuis les accusations de viol et d'agression sexuelle le visant. Plusieurs députés macronistes sont en outre promus - Patricia Mirallès (Anciens Combattants), Hervé Berville (Mer) -, comme pour récompenser leur fidélité.

Ceux qui attendaient des profils très politiques en seront pour leurs frais : l’heure est aux techniciens maîtrisant leurs dossiers, qu’ils soient issus de la société civile comme l’ancien directeur de la Croix-Rouge Jean-Christophe Combe (Solidarités) et le médecin urgentiste François Braun (Santé), ou déjà dans les arcanes du pouvoir comme l’ex-secrétaire générale adjointe de l’OCDE Laurence Boone (Europe).

D’autres enfin effectuent leur grand retour, comme Marlène Schiappa (Économie sociale et solidaire) et Geneviève Darrieussecq (Autonomie).

"À travers ce nouveau gouvernement se dessine une volonté de stabilité et de réaffirmation du macronisme, analyse Luc Rouban, directeur de recherche au CNRS et au Cevipof. Emmanuel Macron semble vouloir dire à nouveau aux Français que, malgré sa majorité relative, il a bien l'intention d'appliquer le programme pour lequel il a été élu. C'est une manière aussi pour lui de relativiser l'échec de sa coalition aux législatives." Au risque de relancer le procès en surdité qui lui est régulièrement fait. Ainsi Jean-Luc Mélenchon a aussitôt dénoncé "un gouvernement 'de fait' : battu aux élections, maintenu par la seule faveur du prince" et Marine Le Pen a tweeté : "Le président de la République ignore une nouvelle fois le verdict des urnes et la volonté des Français d'une autre politique."

"Le lancement du quinquennat se joue là"

Une fois sa nouvelle équipe de choc mise en place - un Conseil des ministres s'est tenu hier dans la foulée des nominations -, Élisabeth Borne va s'atteler au deuxième exercice d'équilibriste de la semaine : sa déclaration de politique générale, prévue ce 6 juillet au Palais-Bourbon puis au Sénat. "C'est le lancement du quinquennat qui se joue là", estime Luc Rouban. Lors de ce traditionnel discours, le Premier ministre est censé exposer sa méthode et son programme. "Elle va certainement inscrire son discours dans le registre de l'action, de l'urgence. Comme pour dire : 'Nous, on se met au travail. Laissons les bavards bavarder'."

La Première ministre l'a fait savoir par la voix de son nouveau porte-parole Olivier Véran : elle "ne sollicitera pas la confiance des parlementaires" mercredi. "Nous ne sommes pas certains que les conditions de cette confiance auraient été réunies", a expliqué Olivier Véran. Ce n'est pas une première : en leur temps, Michel Rocard, Édith Cresson et Pierre Bérégovoy n'avaient pas osé demander de vote de confiance à l'issue de leur discours.

Une prudence qui ne protège pas Élisabeth Borne d'une motion de censure que pourraient déposer les Insoumis. Ce dispositif permet aux parlementaires d'exprimer solennellement leur désaccord avec la politique de l'exécutif et peut conduire à la démission du gouvernement. Souvent utilisée, cette procédure ne peut être adoptée qu'à la majorité des membres composant l'Assemblée. Faute d'alliance entre les députés des différentes oppositions, elle a peu de chances d'aboutir. "Se lancer bille en tête avec une motion de censure qui raterait, c'est dangereux pour La France insoumise. Cela pourrait entraîner des dissensions très fortes, voire une explosion au sein de la Nupes", souligne Luc Rouban. La locataire de Matignon sortirait alors renforcée de cet exercice. Et avec elle, l'hôte de l'Élysée…