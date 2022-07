Après l'appel d'une enseignante, les internautes félicitent en masse des étudiants qui ont réussi leurs examens

Déçue que ses élèves n'aient pas reçu de félicitations après la réussite de leurs examens, une enseignante française a mobilisé Twitter et récolté des centaines de messages positifs.

Comme l'explique Le Parisien, une professeure dans un lycée professionnel a décidé de féliciter ses élèves comme il se doit après leurs examens. Pour ce faire, elle a fait appel aux internautes sur Twitter.

Dans sa publication, qui date du 2 juillet, l'enseignante explique que ses élèves en CAP agricole ont tous réussi leurs examens. Pourtant, ils n'ont pas reçu de mail de la direction "contrairement au bac techno qui en ont reçu un 2h plus tard". Elle pointe du doigt le fait que "le CAP, c'est pas assez prestigieux". Pour rappel, en France, le CAP ou "certificat d'aptitude professionnelle" est un diplôme qui offre une qualification d'ouvrier ou d'employé qualifié dans un métier déterminé. Selon le ministère français de l'éducation, il existe environ 200 spécialités de CAP dans les secteurs industriels, commerciaux et des services.

"Je n'ai pas l'habitude de demander des likes et des RT mais je le demande pour eux", soulignait la professeure dans son tweet. Si elle ne s'attendait qu'à recevoir une ou deux réponses, elle a finalement fait face à un afflux de messages. A l'heure où ces lignes sont écrites, il y avait 9.000 retweets, 44.800 likes et des milliers de réponses. La plupart d'entre elles étaient bienveillantes et félicitaient les futurs diplômés tout en leur souhaitant beaucoup de courage dans leurs futures professions.