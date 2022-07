Aux Pays-Bas, la colère du monde agricole gronde : "Les fermiers ne sont que des pions pour affoler la société"

Lundi 4 juillet marque le début des vacances d’été aux Pays-Bas. Pourtant, les routes menant à l’aéroport d’Amsterdam-Schiphol sont vides. D’après l’association de voyageurs des Pays-Bas ANWB, le trafic routier est réduit de 30 % sur l’ensemble du pays. Les vacanciers favorisent les transports en commun et principalement le train pour se rendre à Schiphol. Les hôtels bordant l’aéroport affichent tous complet. La cause de cet étrange silence sur les routes ?

La colère du monde agricole. Les fermiers néerlandais ont annoncé le vendredi 1er juillet une mobilisation nationale prévue pour le lundi suivant, qui "paralyserait le pays", selon la chaîne néerlandaise NOS. Si les autoroutes ne sont pas envahies de tracteurs, les agriculteurs se sont tout de même mobilisés dans l'ensemble du pays, et expriment leur courroux sur les centres importants de distribution, plutôt que les ports et aéroports du pays, comme annoncé dans la presse néerlandaise.

"Chevaucher son tracteur vers les blocus"

Mardi 28 juin, le Parlement néerlandais s'est entendu sur une réduction d'émissions d'azote dans tout le pays. Cette loi, "attendue depuis environ 30 ans" d'après le directeur de Greenpeace Pays-Bas, Andy Palman, en fâche plus d'un. "Et c'est normal, le gouvernement n'est pas arrivé avec une solution, juste une sorte de norme", confie Alex Datema, président du groupe BoerenNatuur et producteur fermier. L'accord de mardi prévoit une réduction des émissions d'azote par région. Et si certaines régions doivent les réduire de 40 %, d'autres "se retrouvent avec une coupure de 70 %, ce qui signifie l'effondrement de leur activité", continue l'agriculteur. "Imaginez devoir tout abandonner." Alex Datema ne prend pas part aux manifestations, il n'a pour l'instant "pas la solution concernant la question de l'azote". Mais si le gouvernement refuse d'entendre les fermiers à terme, il "chevauchera également son tracteur vers les blocus".

Au nord du pays, la mobilisation bat son plein. Sur une vidéo de NOS, des tracteurs remplacent les véhicules habituels, et bloquent le canal Princess Margriet à Groningue. Les seuls autorisés à circuler ? Les vélos qui parviennent à se faufiler par le côté. Les agriculteurs, le pied à terre, discutent et n’ont pas l’air décidés à bouger.

Si plusieurs actions ont été prises du sud au nord du pays, comme le blocage des ports d'IJmuiden, Harlingen et Den Helder, le plus inquiétant demeure le blocage autour des centres de distribution alimentaires. Les tracteurs en bloquent les grilles depuis le petit matin, et la police a du mal à les déloger. L'armée, mobilisée pour faire face à la crise, s'est basée près des aéroports. Sur une autre vidéo de NOS, au centre de distribution du supermarché national et populaire Albert Heijn, les fermiers, armés de provisions et de boissons, chaussés de sabots néerlandais, attendent. Ils ne bougeront pas "tant que les mesures voulant réduire le nombre de têtes de bétail ne seront pas levées à La Haye".

Le service de livraison d’Albert Heijn a déjà annulé ses commandes en ligne dans les régions d’Oosterhout et Utrecht. Si les fermiers continuent ces manifestations toute la semaine, ce pourrait être la pénurie dans certains supermarchés.

Une radicalisation rampante depuis la pandémie

La semaine précédente, certains agriculteurs en colère ont attaqué des policiers et menacé la ministre de la Nature et de la Politique de l'azote, Christianne van der Wal, devant sa maison. Pour Axel Datema, cette violence "n'est pas un mouvement au sein des fermiers, mais quelque chose qui s'installe dans la société." Depuis la mise en place d'un couvre-feu en janvier 2020, pour lutter contre la pandémie de Covid-19, les Pays-Bas ont connu une vague d'émeutes peu habituelles, et les plus violentes depuis 70 ans. "Nous étions un pays modèle auparavant", se désole le directeur néerlandais de Greenpeace, Andy Palman. "Et l'agence de coordination nationale pour la sécurité et le contre-terrorisme ont prédit en avril que les populistes trouveraient une autre raison d'agiter les foules, c'est ce qui se passe en ce moment." Maria Inkcmann, laitière à la ferme de Noorderlicht, confirme les dires de ses pairs : "Ce sont les industries agro-alimentaires et les extrémistes qui agitent le monde agricole, les fermiers ne sont que des pions pour affoler la société."