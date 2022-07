Avalanche meurtrière dans les Alpes: les recherches reprennent, les chances de retrouver des survivants "presque nulles"

Italie: peu de chances de retrouver des survivants après l'effondrement meurtrier d'un glacier

Les secouristes italiens nourrissaient peu d'espoir lundi de retrouver d'éventuels survivants après l'effondrement pour cause de canicule d'une partie du glacier de la Marmolada, le plus grand des Alpes italiennes, qui a fait au moins sept morts et huit blessés.