Désavoué sur l’inflation, le président Erdogan mise sur une politique internationale musclée en vue de la présidentielle

Moins d’un an avant l’élection présidentielle de 2023, le président turc Recep Tayyip Erdogan continue de mener une diplomatie tous azimuts sur le plan international, jouant les intermédiaires entre l’Ukraine et la Russie, accentuant la pression sur la Finlande et la Suède, candidates à l’Otan, et menaçant d’une nouvelle opération militaire le nord de la Syrie.

Une politique extérieure musclée qui, selon l’opposition en Turquie, a pour but de détourner son électorat de l’inflation galopante qui pèse de plus en plus sur le pouvoir d’achat des ménages dans le pays. Les chiffres officiels publiés lundi estiment l’inflation en juin à 78,6 %, du jamais-vu depuis un quart de siècle, et, encore, ceux-ci sont contestés par un groupe d’économistes indépendants turcs, le Groupe de recherche sur l’inflation (Enag), qui évalue l’inflation à 175,5 % sur un an.

Un sondage MetroPoll publié le 30 juin donne Erdogan perdant au second tour des présidentielles face à quatre concurrents potentiels. Sa cote de popularité est dans le rouge depuis des mois.

Du coup, Erdogan mise sur l’international, où il peut gagner des points. Ses atouts sont ceux de la diplomatie turque : la position centrale du pays entre Est et Ouest, son ancrage historique dans le monde occidental et les relations plus récentes qu’elle a nouées avec la Russie et l’Iran à la faveur des "plans de paix" en Syrie. En jouant sur tous les tableaux, la diplomatie turque et Erdogan marchent toutefois sur le fil du rasoir.

Une voie pour le blé ukrainien

Gardienne du détroit du Bosphore, la Turquie négocie avec la Russie, l'Ukraine et l'Onu pour créer un corridor maritime qui permette d'exporter le blé ukrainien dont le monde a tant besoin. Ce sont des négociations difficiles : les forces russes ont instauré un blocus naval des ports ukrainiens dans la mer Noire tandis que les autorités de Kiev refusent de déminer les eaux du port d'Odessa. Le 22 juin, un cargo turc est autorisé par l'occupant russe à sortir du port de Marioupol avec une première cargaison. Mais les négociations semblent s'enliser et le 3 juillet, à la demande de Kiev, les autorités turques bloquent le cargo russe Zhibek Zholy près du port de Karasu avec quelque 4 500 tonnes de blé ukrainien volé.

Le moteur des relations internationales d’Ankara a souvent été commercial, comme en témoigne le projet, révélé lundi par Téhéran, d’un consortium d’entreprises turques, iraniennes et russes pour fabriquer des voitures individuelles. Cette alliance industrielle, si elle se concrétise, réplique l’accord d’Astana conclu par les trois pays pour créer des "zones de sécurité" en Syrie.

Dans le dossier syrien, la seule ombre au tableau pour Erdogan reste le soutien de l'armée américaine aux Unités de protection du peuple (YPG), la coalition arabo-kurde qui a défait militairement l'État islamique. En vertu d'un accord avec la Russie, le président Erdogan réclame le droit de créer un couloir de sécurité de 30 km à l'intérieur de la Syrie et le long de la frontière turque pour se protéger des "infiltrations kurdes". Il annonce depuis plusieurs semaines une nouvelle offensive contre les YPG qui risque de provoquer de nouveaux déplacements de population dans le nord de la Syrie et susciter la colère des États-Unis.

Un blocage toujours possible à l’Otan

Autre pierre d'achoppement avec les Occidentaux : l'adhésion de la Finlande et de la Suède à l'Otan. Si un accord de façade a été conclu à l'entame du sommet de l'Otan à Madrid, l'affaire est loin d'être réglée. Les deux pays ont signé avec la Turquie un mémorandum dans lequel ils s'engagent à ne pas soutenir les YPG et l'organisation Fetö, responsable de la tentative de coup d'État contre Erdogan en 2016. Ils confirment aussi que le PKK est une "organisation terroriste interdite". La Suède, en particulier, lève son embargo sur les armes à la Turquie. Mais les deux pays ne se sont pas engagés, par écrit à Madrid, à livrer les "73 terroristes" qu'Erdogan réclame. Ils acceptent de répondre "rapidement et minutieusement" aux demandes d'extradition de la Turquie, en passant par la voie légale de la justice.

La signature du protocole d'adhésion est prévue ce mardi à l'Otan par le ministre finlandais des Affaires étrangères Pekka Haavisto et son homologue suédoise Ann Linde, mais rien n'empêche la Turquie de bloquer le processus par la suite puisque ce texte doit être approuvé par les Parlements ou les gouvernements des trente pays alliés. "Nous avons seulement dit oui au processus d'invitation de la Suède et de la Finlande", a prévenu le président Erdogan à la fin du sommet de Madrid.