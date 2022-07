Deux suspects néerlandais arrêtés à l'étranger pour l'assassinat de Peter R. de Vries

Le premier, un Néerlandais de 27 ans, a été arrêté à Curaçao et le second, également originaire des Pays-Bas, a été arrêté en Espagne. Le suspect de Curaçao sera transféré aux Pays-Bas "prochainement". Une demande d'extradition a également été déposée auprès des autorités espagnoles concernant le second suspect mais cela devrait prendre "au moins quelques semaines", a expliqué le ministère public.

Celui-ci a également précisé qu'il ne pouvait pas communiquer davantage d'informations sur cette affaire à ce stade.