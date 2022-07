L’Ukraine gagne la guerre… du borchtch

"Une étape importante pour la préservation de l'identité de la nation ukrainienne mais aussi un soutien extraordinaire à tous les Ukrainiens qui protègent leur terre de l'envahisseur russe." Pour la représentation permanente de l'Ukraine auprès de l'Unesco, l'inscription du fameux potage sur la liste du patrimoine culturel intangible de l'Unesco est une grande victoire sur la Russie. Fidèle à son habitude, celle-ci avait lancé les premières attaques en tentant de s'approprier ce plat traditionnel. S'il est répandu dans plusieurs pays slaves, sa concoction à partir de betteraves est pourtant intimement associée aux traditions ukrainiennes. En 2019, le chef kiévien Yevhen Klopotenko, artisan d'une renaissance de la gastronomie nationale, avait répliqué en déboulant au ministère de la Culture muni d'un épais dossier de recherches documentaires menées dans 26 régions du pays et une marmite de 5 litres de borchtch. Il a depuis milité pour la candidature auprès de l'Unesco, avec succès. La victoire de l'Ukraine est néanmoins en demi-teinte : en raison de la guerre existentielle menée par la Russie, l'Unesco enregistre le bortchtch comme un patrimoine "en péril".Sébastien Gobert



NB: Le borchtch est un potage à la recette indéfinie. Généralement composé d'ingrédients de base tels que des betteraves, des patates et du chou, il peut s'accompagner de viande, d'oignons, d'herbes, de carottes, de lard, etc. La multiplicité des recettes trahit la véritable nature du borchtch: un plat typique d'une société rurale habituée à des conditions de vie drastiques et au mélange des ingrédients disponibles. Aujourd'hui, la tradition perdure. Le chef Yevhen Klopotenko affirme avec fierté "qu'il existe autant de recettes de borchtch que de cuisiniers".