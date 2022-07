Une nouvelle vidéo du vol de bijoux à Maastricht dévoilée: les suspects auraient pris la fuite sur des trottinettes électriques

La police néerlandaise a diffusé de nouvelles images du vol commis à la TEFAF (The European Fine Art Fair), une foire internationale d'art située à Maastricht.

Les images diffusées dans l'émission d'investigation 'Opsporing NL' sur la chaîne de télévision RTL5 montrent les visages des cinq hommes suspectés et l'itinéraire de fuite possible. On comprend que les hommes sont entrés séparément dans le bâtiment qui accueillait l'exposition, en montrant simplement leur ticket.

La police avait déjà partagé des images, comme le rappelle Het Laatste Nieuws. Elles montraient un homme qui frappait avec un marteau dans une vitrine du stand de Symbolic & Chase, un marchand de bijoux et d'art de Londres. Deux complices armés maintenaient la foule à distance. Les hommes ont pris la fuite sous le cri de l'alarme, accompagnés d'un quatrième larron. On pense qu'un cinquième suspect avait acheté les billets d'entrée aux voleurs.

A l'heure actuelle, un diamant jaune d'une valeur de 27 millions d'euros est toujours manquant.

©AFP

Les hommes ont pris la fuite sur des trotinettes électriques, avant de monter à bord d'une voiture et de disparaître.

La police appelle les résidents locaux qui vivent dans la zone de l'itinéraire de fuite possible à partager les images des caméras.