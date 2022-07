À Minsk, "un climat d’arbitraire et de peur"

Un pays "submergé par la peur" : c'est ainsi qu'Anaïs Marin, rapporteure spéciale des Nations unies sur la situation des droits de l'homme au Bélarus, a décrit le 29 juin à Genève, devant le Conseil des droits de l'homme, l'ambiance régnant sur place. Répression féroce, arrestations arbitraires, tortures, exécutions, restriction des droits civils et politiques : depuis la création du mandat de rapporteur spécial il y a dix ans, la situation n'a fait que se détériorer. Malgré les questionnements de certains États, d'Amérique latine notamment, une majorité existe bel et bien pour voter son renouvellement cette semaine.

L’occasion de faire le point avec Anaïs Marin sur l’impact, sur les droits de l’homme à Minsk, de la guerre menée depuis plus de quatre mois par Moscou contre l’Ukraine, avec l’appui d’Alexandre Loukachenko.

Pas de débat public sur l’abandon de la neutralité

Trois jours après le déclenchement de la guerre par son allié Vladimir Poutine, Alexandre Loukachenko a fait voter le 27 février, par un référendum "ni libre ni équitable", une révision de la Constitution mettant fin au statut de neutralité de son pays et permettant d'y installer un arsenal nucléaire. "Ces deux garanties étaient essentielles, elles correspondent beaucoup à l'état d'esprit des Bélarusses qui préfèrent la neutralité et entretenir de bonnes relations avec tous leurs voisins", indique Anaïs Marin.

La Constitution exclut désormais "l'agression militaire à partir de son territoire contre d'autres États". Or, dès le tout début de la guerre, des missiles russes ont été lancés depuis le Bélarus. "Avant même que le référendum et la réforme constitutionnelle soient actés, il y avait déjà violation. Cela illustre à quel point, dans une dictature, le droit des citoyens à participer au débat public n'existe pas. Il n'y a pas eu de débat sur cette réforme constitutionnelle ni sur la question de l'implication du Bélarus dans le conflit."

Des sanctions occidentales qui frappent les exilés

Les sanctions occidentales contre la Russie ont, dès lors, été étendues à Minsk. Mais, constate l'experte, "elles ont un impact direct néfaste sur l'exercice des droits humains des Bélarusses et, en particulier, des Bélarusses en exil". Des "centaines de milliers" de personnes ont fui le pays depuis la réélection frauduleuse d'Alexandre Loukachenko le 9 août 2020. Beaucoup, réfugiés en Ukraine, ont été rattrapés par la guerre. "Leur compte en banque a été gelé par Kiev et ces gens, à nouveau contraints à l'exil, se sont retrouvés dans des situations vraiment difficiles. Malheureusement, la directive européenne qui accorde la protection temporaire aux réfugiés de guerre d'Ukraine ne s'étend pas aux détenteurs d'un passeport d'un pays tiers", déplore Anaïs Marin. "J'encourage vraiment les pays de l'Union européenne à essayer de trouver une solution intermédiaire, comme une protection subsidiaire."

La guerre que la Russie mène contre l'Ukraine a aussi conduit beaucoup de Bélarusses à fuir leur pays, notamment parce qu'"ils travaillaient avec des entreprises occidentales et ne pouvaient pas continuer dans un système où les banques sont sanctionnées", illustre Anaïs Marin. "Ils se sont enfuis là où ils ont pu, beaucoup vers Tbilissi parce qu'il y avait encore des lignes aériennes ouvertes et qu'ils n'ont pas besoin de visa. Il y aurait 35 000 réfugiés bélarusses en Géorgie. Leur situation est ubuesque. Ils pensaient rester quelque temps et faire leur demande auprès d'un consulat européen pour aller ensuite avec un visa humanitaire en Lituanie, en Pologne, là où ils savent qu'ils peuvent s'intégrer. Mais la plupart des consulats leur répondent que, comme ils ne sont pas inscrits en Géorgie comme résidents permanents, on ne peut pas leur délivrer ce visa. Pour cela, ils doivent retourner à Minsk ou s'enregistrer en Géorgie." Ce qu'ils ne veulent pas faire, "par peur". "La Russie n'est pas loin, la politique du gouvernement géorgien n'est pas très claire, il existe un accord de coopération, conclu en 2021 entre le KGB bélarusse et son homologue géorgien, sur l'échange d'informations et il y a déjà eu des extraditions qui ont été demandées à la Géorgie et accordées."

Au dire de Mme Marin, "la guerre a provoqué une nouvelle vague d'exil dans des conditions où les portes de l'Union européenne leur sont quasiment fermées, alors qu'ils n'ont, pour beaucoup d'entre eux, aucune possibilité de retourner au Bélarus sans s'exposer à des arrestations arbitraires".

Des Bélarusses opposés à la guerre

Si, jusqu'ici, l'armée bélarusse n'a pas, elle-même, frappé l'Ukraine, des craintes ont émergé ces derniers jours. "Beaucoup d'analystes bélarusses redoutent que Vladimir Poutine veuille absolument entraîner Alexandre Loukachenko dans cette guerre", rapporte Anaïs Marin. Un bombardement sur le territoire bélarusse pourrait être imputé aux Ukrainiens, de manière mensongère, pour forcer le Bélarus à se considérer comme agressé. Le dictateur de Minsk, qui dans ses derniers discours officiels utilise le mot "guerre" interdit en Russie, semble préparer son opinion publique à cette éventualité. Et, même si le président ukrainien Volodymyr Zelensky croit que Minsk ne se fera pas entraîner dans cette guerre, a-t-il dit mardi, "cela fait beaucoup paniquer", constate la politologue. "On ne serait plus dans la question démocratique : 'Est-ce que la population soutiendrait une telle action ?' mais dans le fait d'être cette fois un pays agresseur. C'est inacceptable pour une quantité de gens. Ce que j'entends des Bélarusses, c'est 'notre avenir est entre les mains des Ukrainiens' . Si l'Ukraine sort vainqueur de la guerre, ils ne seront peut-être pas obligés de se retrouver impliqués et ça leur donne une chance de se libérer de l'emprise russe, voire éventuellement de se retourner contre Loukachenko qui les aurait entraînés dans un conflit stupide."

Au Bélarus, "on n'a pas du tout le même soutien à la guerre qu'on a en Russie". Les habitants ne sont évidemment pas descendus en masse dans les rues : "La répression est passée par là, ils savent très bien à quoi ils s'exposent s'ils sortent manifester, c'est très dangereux." Mais on peut malgré tout l'observer de différentes manières. "Il y a eu très rapidement les flux d'émigration, c'est un signe que les gens ont peur de la guerre, de se retrouver à devoir la faire." Il y a aussi des hommes qui se sont engagés dans deux bataillons bélarusses, Kastous-Kalinowski et Pahonia, en Ukraine. Ou d'autres, comme le groupe de hackers Cyber Partisans, qui ont mené des attaques informatiques. Et aussi, "ce qui a fait le plus de bruit, des opérations de sabotage, par les membres du syndicat des cheminots", des voies de chemin de fer. "Beaucoup ont été arrêtés, certains ont été mutilés : on leur a tiré dans les jambes."

Le champ de la peine de mort élargi

C'est dans ce contexte que de nouveaux amendements au Code pénal, inattendus pour les observateurs de la politique de Minsk, ont élargi le champ d'application de la peine de mort, "qui existe déjà pour une vingtaine de crimes les plus graves", afin d'y inclure la planification d'un acte terroriste et la tentative d'en commettre un. "La peine de mort pourrait ainsi être appliquée, non seulement pour des actes terroristes, mais aussi pour la tentative ou la planification, c'est-à-dire sans qu'un crime n'ait été commis. C'est invraisemblable." Selon Anaïs Marin, les modifications ont été apportées pour régler leur sort aux saboteurs de manière rétroactive, "on ne voit pas d'autre explication". "Si le juge estime qu'ils s'apprêtaient à commettre un attentat terroriste, ils pourraient être fusillés !"

La rapporteure spéciale se dit également "très inquiète du fait que des définitions larges et vagues des 'actes terroristes' pourraient être interprétées comme incluant des actes visant à l'exercice légitime des droits fondamentaux". Sa crainte est grande que cet élargissement du champ de la peine de mort puisse frapper "potentiellement ceux qui, comme l'opposante Maria Kolesnikova, ont déjà été condamnés et sont en prison, en leur ajoutant des charges au titre de terrorisme".

La situation "est extrêmement grave". D'autant que le régime de Minsk n'a pas adopté de moratoire sur la peine de mort. Il a même "secrètement exécuté" un homme cette année, alors que le Comité des droits de l'homme de l'Onu, qui avait demandé de surseoir à son exécution, était encore en train d'examiner la plainte du condamné à mort pour acte de torture.

La répression sous différentes formes

"Les violations systématiques des droits de l'homme et l'impunité pour ces crimes ont plongé le Bélarus dans un climat d'arbitraire et de peur", contextualise ainsi Anaïs Marin. L'attention étant focalisée sur la guerre, "cela passe sous le radar malheureusement, mais les exactions continuent". L'organisation de défense des droits de l'homme Viasna dénombre, au 5 juillet, 1 229 prisonniers politiques dans le pays. Et le Code pénal a été modifié pour restreindre encore davantage les libertés, alors qu'"il n'y a plus de médias ni d'organisations de la société civile ni d'organisations culturelles indépendants au Bélarus".

Aussi le harcèlement prend-il "différentes formes", poursuit-elle. La réforme de la Constitution, qui "renforce et systématise les obstacles à la réalisation des droits de l'homme par les citoyens bélarusses", est à cet égard éclairante. "L'accent est mis sur le bon citoyen et le rôle glorieux du Bélarus dans la Seconde Guerre mondiale. Tout cela est calqué sur le discours russe", indique Anaïs Marin. Mais, de surcroît, la loi fondamentale révisée crée des obligations nouvelles pour les citoyens, "sans notion que l'État a des obligations aussi envers eux". Parmi ces "devoirs supplémentaires", celui de "préserver" et "renforcer" sa propre santé, ou celui d'apporter "une contribution réalisable au développement de la société et de l'État". Mais aussi celui, pour les parents, d'inculquer à leurs enfants "la culture et le respect des lois et des traditions historiques et nationales du Bélarus". À défaut, ils s'exposent à se voir retirer leurs enfants, placés dans des centres qui confinent à de la "détention". C'est d'ailleurs déjà arrivé "lorsque les parents ont été arrêtés pour avoir participé à des manifestations", rappelle l'experte de l'Onu. "Cette approche est totalitaire."