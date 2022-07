Scandales et démissions en cascade: l'isolement croissant de Boris Johnson risque de lui être fatal

Les démissions mardi soir du ministre de la Santé Sajid Javid et du ministre des Finances Rishi Sunak ont sans doute porté un coup politique fatal au Premier ministre Boris Johnson. Même si celui-ci a momentanément sauvé son poste en nommant rapidement ministre des Finances un député respecté, Nadhim Zahawi, ce ne sont pas moins de 36 ministres, secrétaires d’État et responsables gouvernementaux qui ont rendu leur tablier, mardi et mercredi, en réclamant son départ. Les motivations dévoilées par MM. Javid et Sunak pour justifier leur défection expliquent les raisons de la chute d’un dirigeant qui paraissait encore indispensable aux siens et indéboulonnable à la fin du congrès du parti conservateur en octobre 2021.

La première et principale cause de colère des députés concerne le comportement du Premier ministre et de son équipe. "Les institutions et l'intégrité sont des piliers centraux de notre démocratie", a glacialement expliqué mercredi après-midi Sajid Javid à la Chambre des communes lors de son discours de démission. "Le public demande que nous maintenions honnêteté et intégrité dans tout ce que nous faisons", a-t-il ajouté, avant d'attaquer directement Boris Johnson : "Le problème part du sommet et cela ne changera pas."

Sa collègue Virginia Crosbie, secrétaire parlementaire privée pour le pays de Galles, s'est montrée moins mesurée dans sa lettre de démission. "Le nombre même d'irrégularités et d'illégalités - pour beaucoup centrées autour de Downing Street et de votre direction - rend tout simplement votre position intenable." Et de conclure : "On ne peut pas vous faire confiance pour dire la vérité."

Le mensonge et le favoritisme comme stratégie

Ces allégations et accusations de mensonges et de copinage portées contre Boris Johnson ne sont pas nouvelles. Tout au long de sa carrière, de journaliste, de député et de maire, de ministres, il a pris des libertés avec la réalité, voire souvent menti. Il a aussi soutenu l'attribution d'avantages douteux à des personnes proches de lui quand il ne les a pas accordés lui-même. Lors de l'élection pour la direction du parti en juillet 2019, ces députés avaient pourtant passé outre car ils voyaient en lui le sauveur d'un parti en totale désagrégation après le mandat de Theresa May. Mais ces comportements se sont multipliés à son arrivée au 10 Downing Street. Il a nié que les biens arrivant en Irlande du Nord depuis la Grande-Bretagne seraient contrôlés, comme le prévoit l'accord sur le Brexit qu'il a négocié et conclu avec l'Union européenne. Il a menti à la reine Elizabeth II pour avancer la clôture de la session parlementaire. Il a soutenu un élu accusé de corruption, et la semaine dernière son équipe a menti en affirmant qu'il ne savait rien des exactions passées d'un de ses députés fidèles, accusé d'attouchements sur des subordonnés. Autant d'affaires qui, avec les accusations d'avoir menti sur les pots de départ et apéritifs organisés à Downing Street pendant le confinement, ont contaminé l'image de son gouvernement et de son parti.

Divergences idéologiques

De son côté, la lettre de démission de Rishi Sunak a mis en évidence l'incongruité idéologique de la présence de Boris Johnson à la tête de l'ancien parti de Margaret Thatcher. "Lors de la préparation de notre discours sur l'économie la semaine prochaine, il est devenu clair que nos approches sont fondamentalement trop différentes, a indiqué l'ancien chancelier de l'Échiquier. Nous voulons tous les deux une économie à faible taux d'imposition et à forte croissance et des services publics de classe mondiale, mais cela ne peut être réalisé de manière responsable que si nous sommes prêts à travailler dur, à faire des sacrifices et à prendre des décisions difficiles", a-t-il défendu.

Derrière ces mots, il apparaît que Boris Johnson a décidé d’investir dans les services publics et de réduire les impôts pour aider les Britanniques et le pays à faire face à la crise engendrée par les 9,1 % d’inflation enregistrés en mai. Face à lui, son ancien ministre des Finances, un thatchérien pur et dur, entendait avant tout réduire la dette publique et le budget de la fonction publique. Pour Rishi Sunak, travailler avec un Premier ministre économiquement de centre droit était donc idéologiquement impossible. Mais s’il l’avait soutenu en 2019, comme de nombreux thatchéristes, c’est en raison d’une idée et d’une volonté communes alors primordiales : leur euroscepticisme et leur volonté de concrétiser un Brexit en péril.

Au final, Boris Johnson est désormais lâché par tous les élus qui doutaient un tant soit peu de lui et qui ne le perçoivent plus comme un vainqueur potentiel. Ils n’ont d’ailleurs pas caché leur crainte majeure : que leur parti perde le pouvoir lors de la prochaine élection générale, prévue en 2024, et ne puisse donc plus tenir les rênes du Royaume-Uni.