Une baleine de 7 mètres retrouvée morte sur une plage de la mer du Nord

Une baleine à bosse de 7 mètres a été retrouvée sur une plage de Zélande, ce mardi, à Walcheren. C'est SOS Dolfijn, une organisation à but non lucratif qui observe les cétacés qui l'annonce sur ses réseaux sociaux. L'animal avait été repéré le long de la côte belge en mai. L'ONG craignait pour sa survie car il était très maigre et avait des problèmes de peau. Il a été vu vivant pour la dernière fois le 22 juin dernier.





Le cadavre sera analysé par des chercheurs du Wegeningen Marine Research et Naturalis.