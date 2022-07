Pourquoi reste-t-il en poste? Quel impact pour les relations avec l'UE? Les questions qui se posent suite à la démission de Boris Johnson

Boris Johnson a finalement jeté l’éponge. “C’est clairement la volonté du parti conservateur qu’il y ait un nouveau leader et donc un nouveau Premier ministre”, a-t-il reconnu, jeudi vers 12h30, heures de Londres, dans une allocution de six minutes devant le 10 Downing street. Trois ans après avoir pris le pouvoir des mains de Theresa May, Boris Johnson, affaibli par une succession de scandales, doit, à son tour, céder face à une fronde interne de son parti. Son départ annoncé pose plusieurs questions.

1. Pourquoi Boris Johnson démissionne-t-il maintenant ?

La pression était devenue trop forte pour Boris Johnson. Depuis la démission conjointe mardi de son ministre de la Santé Sajid Javid et de son ministre des Finances Rishi Sunak, les appels à son départ du pouvoir se sont multipliés. Dans les vingt-quatre heures qui ont suivi, un tiers des membres du gouvernement, ministres, secrétaires d’Etat ou secrétaires parlementaires privés, ont démissionné.

Tant et si bien que mercredi soir, après une apparition musclée devant le principal comité parlementaire, dont chacun des membres, tous partis confondus, a tenu à régler ses comptes avec lui, Boris Johnson a été accueilli dans son bureau du 10 Downing Street par une double délégation ministérielle. Une partie, minoritaire, des membres du gouvernement lui a conseillé de rester au poste ; une deuxième l’a imploré de laisser la place “avec dignité” pour le bien du parti conservateur. Parmi eux, Nadhim Zahawi, qu’il avait nommé la veille chancelier de l’Échiquier en remplacement de Rishi Sunak. Il a rendu publique une lettre à Boris Johnson, conclue par ces mots : “Premier ministre, vous avez au fond de votre cœur quelle est la juste chose à faire, quittez votre poste maintenant.”

2. Pourquoi reste-t-il en poste ? Que va-t-il se passer dans les prochaines semaines ?

La démission de Boris Johnson du poste de chef du parti conservateur permet aux tories d’initier le processus pour son remplacement, même s’il reste Premier ministre pour gérer les affaires courantes, comme l’avaient fait David Cameron, en 2016, et Theresa May, en 2019. Preuve néanmoins du ressentiment des élus conservateurs à son égard, de nombreux anciens ministres et députés ont réclamé qu’il quitte immédiatement son poste et que son vice-Premier ministre Dominic Raab assure l’intérim. Il faut dire que Boris Johnson ne les a pas épargnés dans son discours de départ : fougueux, combatif, il a “regretté” de n’avoir pas su convaincre les siens de le maintenir en poste, une décision à ses yeux “excentrique”, motivée par un “instinct de meute”.

Au cours des prochaines heures, le comité 1922, qui rassemble les élus du parti conservateurs non-membres du gouvernement, déterminera les règles pour l’élection à venir. Jusqu’à présent, un député devait recevoir le soutien de 5 % des députés pour se porter candidat. Une fois la liste close, généralement une semaine après l’ouverture des candidatures, l’élection débute. Les députés conservateurs sont chargés de départager les candidats jusqu’à ce qu’il n’en reste plus que deux. À l’issue de chaque scrutin, le candidat ayant recueilli le moins de votes est éliminé. Une fois les finalistes déterminés, les adhérents conservateurs voteront par voie postale pour déterminer le prochain chef du parti, qui deviendra Premier ministre.

3. Qui sont les prétendants à la succession de Boris Johnson ?

Une dizaine de candidats se sont déjà déclarés, et il pourrait encore y en avoir d’autres. Mais rares sont ceux à avoir de réelles chances. Jeremy Hunt, Rishi Sunak et Sajid Javid bénéficieront d’avoir “tué” politiquement Boris Johnson. Le premier, qui avait détenu sous Cameron et May les portefeuilles de la Santé et des Affaires étrangères, avait en effet été la principale figure du parti à réclamer la démission du Premier ministre avant le vote de confiance du mois dernier. Il a également une image de politicien calme et serein, ce qui pourrait rassurer les députés après la tornade Johnson. Preuve du respect dont il jouit au sein du parti, c’est lui qui s’était retrouvé en finale contre Boris Johnson pour le leadership en 2019.

Rishi Sunak sait se vendre. Un sourire éclatant, des cheveux gominés et une mèche toujours soignée, le tout accompagné par un style vestimentaire moderne qui alterne entre le costume impeccable et le sweat-shirt à capuche. Il est apprécié des députés et paraît compétent. Reste à savoir s’il ne sera pas desservi par le scandale impliquant son épouse : malgré une fortune évaluée à plusieurs centaines de millions de dollars, elle ne paie pas d’impôt au Royaume-Uni. Un léger hic lorsque dans le même temps son mari impose des hausses d’impôts à l’ensemble de la population…

Sajid Javid apparaît comme l’homme éthique du lot. Il avait déjà démissionné une première fois du gouvernement de Boris Johnson après que le conseiller de celui-ci, Dominic Cummings, aient décidé de licencier une de ses aides sans son avis.

Deux autres candidats paraissent capables de l’emporter. La ministre des Affaires étrangères Liz Truss espère profiter de son image de néo-Brexiter radicale pour se retrouver en finale, où elle serait la candidate des eurosceptiques. Enfin, le ministre de la Défense Ben Wallace a gagné en stature depuis la montée de la tension en Ukraine. Et plus encore depuis le début des combats.

4. Quel impact sur les relations avec l’Union européenne ?

Tout dépendra du nom du successeur de Boris Johnson. Un nouveau leader pourrait chercher à être moins dépendants des Brexiters radicaux, surtout s’il est élu à la tête du parti avec une confortable majorité. Le Brexit a bien sîr endommagé les relations avec l’Union européenne, mais l’ère Johnson les a dégradées davantage, notamment parce que Londres veut revoir unilatéralement le protocole nord-irlandais, partie de l’accord de retrait. Jeremy Hunt a déjà fait part de sa volonté de rapprochement avec l’UE. Le mystère demeure quant aux intentions des autres.

La Commission n’a “pas de commentaire” à faire sur les événements politiques britanniques a précisé l’un de ses porte-parole, Jonathan Barkhe. Le Premier ministre irlandais Micheal Martin voit, lui, dans le départ de Boris Johnson “une opportunité pour revenir à l’esprit véritable du partenariat et du respect mutuel dont nous avons besoin”. D’autres sont dubitatifs. “Difficile de prédire ce qui va se passer mais je ne pense pas qu’un changement de Premier ministre modifiera quoi que ce soit. La situation restera la même jusqu’à un changement de parti [à la tête du pays]”, avance une source européenne. Un diplomate complète : “N’importe quel successeur potentiel devra avoir le soutien de l’ERG (European reseach group, qui rassemblent les députés Brexiters radicaux, NdlR) pour l’emporter. Jamais ils n’accepteront quiconque serait prêt à faire des concessions sur le protocole nord-irlandais ou sur le modèle de Brexit qu’ils veulent. ”