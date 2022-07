Un manuel français destiné aux étudiants du supérieur comporte des citations d'auteurs inventés

Connaissez-vous les auteurs Serge Trigoud et Pascaline Messager? Non? C'est normal, ils n'existent pas. Pourtant, ils sont cités aux côtés des bien réels Guy de Maupassant ou Le Corbusier dans un manuel scolaire destiné aux étudiants français effectuant un Brevet de Technicien Supérieur (BTS). Il s'agit d'un diplôme ayant un niveau de bac+2.

C'est un professeur de lettres en Alsace qui a découvert la supercherie, ensuite révélée par Le Figaro.





Le professeur a eu la puce à l'oreille après avoir remarqué que plusieurs étudiants citaient des auteurs qu'il ne connaissait pas. Surpris, il a alors cherché leur nom sur internet et s'est rendu compte qu'ils étaient inventés de toutes pièces. Après avoir systématiquement enlevé des points aux jeunes, il a réalisé que ces citations inventées étaient présentes dans de nombreuses copies. Il a alors mené son enquête.

Il a rapidement découvert que toutes ces citations provenaient d'un manuel scolaire publié par l'éditeur Ellipses. Cet ouvrage, destiné aux élèves de BTS, s'intitule "Dans ma maison". Ce thème a été choisi par le ministère français de l'Enseignement supérieur pour l'épreuve finale de français des BTS. On est censé y retrouver toutes les problématiques et toutes les manières d'enrichir ce thème en vue de l'examen d'écriture final. A côté des citations d'auteurs reconnus, on retrouve pourtant des citations d'auteurs inventés, provenant de livres eux aussi inventés.

"Pas de problème" pour la maison d'édition

"J'ai dû noter dans leur copie que les étudiants avaient utilisé des références inventées", regrette le professeur qui a découvert l'affaire. "C'est injuste pour eux car ceux qui ont appris les citations sont paradoxalement les étudiants les plus sérieux, qui ont fait l'effort de réviser avec leur manuel."

Interrogée par Le Figaro, la maison d'édition a expliqué qu'elle "ne voyait pas le problème". Elle a expliqué que les citations "avaient une visée pédagogique et méthodologique". Le problème, qui existe bel et bien, est qu'il n'était indiqué nulle part quelles citations étaient vraies et lesquelles étaient fausses.