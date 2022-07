Une femme se retrouve en prison pour avoir passé 150 permis de conduire pour d'autres

Elle a réussi à berner différents centres entre 2018 et 2020.

Une femme de 29 ans, Inderjeet Kaur, de Llanell (ville côtière du Pays de Galles) a été condamnée à 8 mois de prison ferme pour avoir passé le permis de conduire à 150 reprises, rapporte la BBC. Elle a avoué avoir réalisé ces tests théoriques et pratiques entre 2018 et 2020. Elle a réussi à berner différents centres comme ceux de Swansea, Carmarthen, Birmingham et Londres. Selon la police, "ses clients" étaient des personnes ayant des difficultés avec la langue anglaise.

Ces permis frauduleux devraient être annulés. "Des tests de conduite et des tests théoriques existent pour aider à s'assurer que les gens ont les connaissances, les compétences et l'attitude nécessaires pour conduire sur nos routes. Le contournement de ces tests met des vies en danger", commente Caroline Hick, de l'agence fédérale des standards des conducteurs, auprès du média britannique.