Dans cette ville allemande, l’embargo sur le pétrole russe menace de nombreux emplois: "On ne sait pas à quelle sauce on va être mangés"

L'ambiance est tendue devant la raffinerie de Schwedt sur l'Oder. À la sortie du travail, bon nombre de salariés refusent d'évoquer l'avenir du site menacé par la décision de l'Union européenne d'imposer un embargo sur le pétrole russe. Un technicien confirme toutefois le pessimisme ambiant. "Bien sûr que j'ai peur pour mon job. On ne sait pas à quelle sauce on va être mangés."

Dans cette commune de 30 000 habitants, située à la frontière polonaise, les craintes que cet embargo ne déstabilise la région sont immenses. La ville possède l’une des deux plus grandes raffineries de l’Est du pays, gérée pour moitié par l’entreprise russe Rosneft et entièrement alimentée en pétrole russe par le pipeline Drouschba. Près de 1 200 personnes y sont salariées, sans compter celles des 70 entreprises liées au site.

Officiellement, l'embargo ne concerne que les importations par voie maritime, la Hongrie, République tchèque et la Slovaquie ayant obtenu une exemption de deux ans pour utiliser le pipeline Drouschba. Schwedt, toutefois, ne bénéficiera pas de cette exemption, comme l'a confirmé le chancelier Olaf Scholz. Les livraisons s'arrêteront le 31 décembre. "Pourquoi ne peut-on pas bénéficier de ce délai supplémentaire, comme la Hongrie ?", s'insurge Hans-Joachim Höppner, président du conseil municipal. "Nous n'allons pas pouvoir adapter notre économie en six mois", se lamente-t-il.

Pour sa collègue et maire de Schwedt, Annekathrin Hoppe, le problème central est "l'absence de propositions concrètes" de la part du gouvernement fédéral quant à l'avenir des emplois, même s'il a mis en place une task force chargée de plancher sur des solutions concrètes et assure que "la ville continuera à transformer du pétrole au 1er janvier".

Annekathrin Hoppe, elle, est sceptique. "Une solution alternative consiste à nous approvisionner via le port de Rostock. Mais il couvrira au mieux 60 % des livraisons actuelles. Si les 40 % restants ne sont pas remplacés, entre 300 et 400 emplois sont menacés. C'est beaucoup pour Schwedt", constate cette élue, qui exige des garanties écrites que les emplois seront préservés. Les autres solutions évoquées semblent au point mort. La piste de livraisons via le port polonais de Gdansk vacille face au refus de Varsovie de traiter avec le Russe Rosneft. Et si le gouvernement fédéral allemand évoque une possible nationalisation de la raffinerie PCK, sa concrétisation se fait attendre.

"Plus mal qu’à Poutine"

Sur le terrain, l'opposition s'est organisée avec la création d'une initiative citoyenne. Fin juin, le ministre écologiste de l'Économie, Robert Habeck, a essuyé des hués lors d'une rencontre avec les habitants. "Cet embargo nous fait plus de mal qu'à Poutine", juge Jörn Klitzing, qui dirige le centre régional de la chambre de commerce et de l'industrie. "Il fait monter le prix du pétrole et fait gagner davantage d'argent à la Russie. À quoi bon ?"

Son collègue Volker Herrmann, membre de l'association des entrepreneurs de la région de l'Uckermark, approuve. "Nous ne sommes pas contre le changement. Nous planchons depuis trois ans sur des alternatives économiques à l'industrie pétrochimique. Mais nous imposer un tel changement en six mois est infaisable." Les politiques sur place regrettent aussi le manque de compréhension d'une partie du pays envers le sort de Schwedt. "On nous reproche de geindre, nous, Allemands de l'Est", constate Hans-Joachim Höppner. "Mais les gens ici ont déjà vécu la chute du Mur et les transformations qui ont suivi. Cela a été difficile mais nous avons réussi à nous relever. Nous ne voulons pas d'un retour en arrière."