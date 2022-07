Succession de Boris Johnson: l'un des favoris renonce

Guerre en Ukraine : Bombardements "incessants" sur la région de Donetsk, nouvelle aide américaine à Kiev et "nouvelles actions" attendues de la Russie

Après quatre mois et demi de guerre en Ukraine, l'armée russe poursuit ses bombardements "incessants" dans la région de Donetsk (est), et les Etats-Unis ont promis une nouvelle aide militaire à Kiev, dont de puissants lance-roquettes et des obus de précision.