La mission de Prague : aider les Vingt-sept à passer l’hiver unis face à la guerre en Ukraine

Au coin d'un bâtiment historique, le long de la rivière Vtlava. Sur la façade du palais Czernin, qui abrite le ministère tchèque des Affaires étrangères et où le Pacte de Varsovie, l'ancienne alliance militaire du bloc soviétique, fut dissous en 1990. Aux fenêtres de l'École des arts appliqués. Ou encore sur le dossier gribouillé d'un siège de tram. Le drapeau ukrainien trône aux quatre coins de Prague, capitale d'un pays de 10 millions d'habitants qui a accueilli 400 000 réfugiés ukrainiens en cinq mois, fourni à tour de bras des équipements militaires aux soldats affrontant la guerre russe en Ukraine et adopté une position très ferme à l'égard de Moscou. La République tchèque assume son étiquette de "pays aux actions hostiles" que lui a collée en 2021 la Russie et honore surtout son histoire, marquée par le Printemps de Prague de 1968, soulèvement prodémocratie écrasé par les chars soviétiques.

Alors qu'elle a entamé le 1er juillet la présidence du Conseil de l'Union européenne, son objectif fondamental est de préserver la détermination des Vingt-sept à soutenir l'Ukraine et faire payer à Moscou sa guerre brutale. Une tâche difficile, à l'heure où la panique commence à gagner les esprits face à l'inflation et au risque de pénuries de gaz. "Nous ne devrions permettre aucune forme de fatigue", a déclaré Jan Lipavsky, ministre tchèque des Affaires étrangères face aux médias, dont La Libre Belgique, conviés à Prague du 7 au 10 juillet. "L'UE doit faire le maximum pour aider l'Ukraine à gagner la guerre."

Le Rudolfinum, une salle de concerts, à Prague. ©Maria Udrescu

Un drapeau ukrainien flotte au dessus du magasin Cartier, situé sur la place centrale de Prague. ©Maria Udrescu





Vieux équipements et nouvelles technologies

Concrètement, l’enjeu est de continuer et accélérer la livraison d’armes. "Les Russes utilisent 60 000 pièces d’artillerie par jour, les Ukrainiens 6 000. Et l’objectif de Moscou reste d’envahir l’Ukraine dans son ensemble", pense Oksana Osadiha, experte ukrainienne du European Values Centre, attablée au Mama Coffee, né d’un projet pour intégrer et employer les Ukrainiens. Kiev a toujours cruellement besoin d’équipements militaires que ses soldats savent manier, donc de type soviétique, à défaut de pouvoir se former aux nouvelles technologies occidentales. La République tchèque et l’Allemagne expérimentent une solution : la première envoie en Ukraine ses vieux équipements, tandis que la seconde lui fournit des nouvelles armes et technologies de défense. Une chorégraphie qui devrait inspirer d’autres pays, estime Jana Cernochova, ministre tchèque de la Défense.

"Le problème de l'Ouest est aussi le manque de capacités de fabrication de munitions non seulement pour l'Ukraine mais aussi pour nos forces armées. [Cette guerre] nous a réveillés et le matin n'a pas été agréable lorsque nous avons vu que le niveau de modernisation de nos armées n'est pas ce qu'il devrait être", regrette-t-elle, pointant le besoin d'établir avec l'Otan une stratégie en ce sens et de faciliter l'accès de l'industrie de l'armement à des financements et des prêts bancaires.

Autre défi : anticiper une baisse de l'élan de solidarité envers les réfugiés ukrainiens. L'économie tchèque a bénéficié de la main-d'œuvre ukrainienne - au début de l'année 2022, environ 200 000 Ukrainiens vivaient et travaillaient déjà dans le pays. Cette communauté est solidement installée dans la société et a accueilli une partie de ceux qui ont fui la guerre, même si les Tchèques ont également été nombreux à ouvrir leurs portes. Pourtant, même ici, une certaine lassitude à l'égard de la guerre gagne la population. Alors que les Ukrainiens bénéficient d'aides et d'un accès aux services sociaux, des voix pour exiger "d'aider les Tchèques" commencent à se faire entendre et les nationalistes sont aux aguets. Ils ne pourront pas tirer un bénéfice politique de ce climat dans l'immédiat puisque les législatives viennent de porter au pouvoir une coalition pro-européenne dirigée par Petr Fiala - mais tous les gouvernements de l'UE ne se trouvent pas dans une situation aussi confortable.

"Une guerre de l’énergie"

La pression commence donc à se faire sentir, comme partout dans l'Union européenne, alors que les défis de l'accueil ne font qu'émerger. Par exemple, c'est à partir de septembre que les enfants ukrainiens entameront une nouvelle année scolaire et devront trouver leur place au sein du système éducatif de leur pays d'accueil. En République tchèque, on compte pas moins de 135 000 nouveaux élèves ukrainiens, tous âges confondus - ils représentent environ 40 % des réfugiés. L'équation est d'autant plus difficile à résoudre que l'Ukraine maintient la pression pour ne pas intégrer totalement ses ressortissants, nourrissant l'espoir de les voir revenir. Reste que les cours à distance qu'offrent les écoles ukrainiennes ne constituent pas une solution à long terme, estime le vice-ministre tchèque de l'Intérieur Radek Kana. "Je pense que plus de la moitié [des réfugiés ukrainiens] pourrait rester ici, car il faudra des années pour reconstruire l'Ukraine", avoue-t-il à demi-mots.

C'est néanmoins la crise de l'énergie qui risque de provoquer des vagues politiques à travers l'UE et d'altérer les priorités des Vingt-sept. "Les citoyens de l'UE attendent de nous qu'ils ne manquent pas d'énergie l'hiver prochain et qu'il n'y ait pas de nouvelles hausses de prix", a résumé jeudi soir le Premier ministre Petr Fiala. "La priorité de la présidence tchèque est donc de résoudre les problèmes en matière d'énergie", a ainsi expliqué Jan Lipavsky. Hasard de l'histoire : la République tchèque assumait pour la première fois la présidence du Conseil de l'UE en 2009, quand l'Europe a connu une crise du gaz majeure, la Russie ayant coupé les livraisons vers l'Ukraine, avec des répercussions sur le reste du continent. Cette expérience n'a pas suffi à éveiller les consciences : le continent européen n'a pas soigné son addiction au gaz russe. La République tchèque, contrainte par sa géographie de pays enclavé, en est dépendante à 97 %, mais n'affiche pas moins son ambition de pousser l'UE à "procéder à une dé-russification rapide de nos importations d'énergie", selon les mots de Petr Fiala.

D'après M. Lipavski, "les prix actuels sont de toute manière le résultat direct de la guerre que mène Vladimir Poutine contre l'Union européenne. Ce n'est pas une guerre militaire, mais une guerre de l'énergie". Et qui risque d'escalader, si le président russe décide carrément de couper les vannes. Dans l'immédiat, l'urgence est de se préparer à ce "scénario noir" : multiplication des sources d'approvisionnement et des importations de gaz liquéfié, remplissage des réserves, développement - et c'est un point clé pour les Tchèques - de l'interconnexion énergétique et donc des réseaux de solidarité entre les Vingt-sept. Ainsi, s'il fallait résumer la mission de la présidence tchèque, ce serait d'aider les Vingt-sept à passer l'hiver 2022, unis et toujours aussi décidés à tenir tête à la Russie.