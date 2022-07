Les chercheurs britanniques s’alarment de perdre l’accès au programme Horizon Europe

Le monde de la recherche britannique vit en apnée depuis le mois de décembre dernier. "Nous sommes en train de réaliser que malgré tout notre engagement, l'accord pour notre maintien dans le programme Horizon Europe ne sera pas signé", soupire Vivienne Stern, la présidente de Universities UK International, qui représente les universités britanniques à l'étranger. "Ce n'est rien de moins qu'une tragédie."

Lors des négociations sur le Brexit, le Premier ministre Boris Johnson et son ministre en charge de la sortie de l'Union européenne David Frost avaient durement négocié pour préserver l'accès au programme de recherche de l'Union européenne, doté de 95,5 milliards d'euros. Aujourd'hui, tout est pourtant remis en cause. En décembre 2021, la Commission européenne a refusé de signer le protocole formalisant l'association du Royaume-Uni à Horizon Europe, en représailles au projet britannique de modifier unilatéralement le protocole sur l'Irlande du Nord, compris dans l'accord sur le Brexit. L'ambassadeur de l'UE à Londres Joao Vale de Almeida a d'ailleurs récemment admis que le secteur scientifique britannique pourrait être "la victime de l'impasse politique". Ce qu'a confirmé, mardi à Strasbourg, la commissaire européenne en charge de l'Innovation et de la Recherche, Mariya Gabriel : "Les négociations avec le Royaume-Uni sont liées à l'accord politique [sur le protocole nord-irlandais]". L'Union veut nouer un partenariat avec Londres dans le domaine de la recherche, "mais qui respecte des règles, avec des droits et des obligations".

Une incertitude dommageable

Du côté de Londres, le statu quo n'est pourtant pas envisageable à court terme. "L'option la plus probable est que le gouvernement britannique va devoir appliquer le plan alternatif à Horizon, développé derrière la scène", estime Vivienne Stern. "Il y a en effet un vrai sentiment d'urgence . Il n'est pas viable de ne pas utiliser le budget de 15 milliards de livres sterling (17,5 milliards d'euros, NdlR) provisionné pour Horizon, dont 2 milliards de livres dès cette année, car cela représente une proportion énorme du budget de la recherche. Ce n'est pas qu'une question de budget : toute cette incertitude nous est très dommageable."

La commissaire Gabriel rappelle que "nous avons fait le nécessaire pour la communauté scientifique avant d'en arriver là, des mesures de transition ont été mises en place, que les appels [à projet] ont été tous ouverts à la communauté scientifique. Nous avons fait en sorte qu'ils puissent postuler jusqu'à la fin pour Horizon 2020 (le programme auquel Horizon Europe a succédé en 2021, NdlR) dont les projets ne s'arrêtent pas en 2020". Les chercheurs britanniques, ajoute encore la Bulgare, "peuvent postuler aux invitations à projet" pour Horizon Europe, mais le financement, cependant, n'interviendra qu'une fois l'accord d'association finalisé.

Plusieurs chercheurs britanniques ont déjà fait les frais du blocage de la Commission européenne. "Nous avons reçu une lettre nous félicitant de l'attribution d'une bourse du programme Horizon de 8 millions d'euros pour un projet sur la malaria", témoigne le professeur Chris Drakeley, de la London School of Hygiene and Tropical Medicine. "Nous étions ravis, d'autant que cela avait été difficile de mettre en place les partenariats en Afrique. Et deux jours plus tard, nous avons reçu une nouvelle lettre nous indiquant que le Royaume-Uni n'était plus éligible." Une véritable douche froide.

Londres prépare un plan B

Le risque de voir le Royaume-Uni subir une fuite des cerveaux à cause de cette incertitude est donc bien réel. C'est la raison pour laquelle le ministre des Sciences George Freeman a prévenu lors d'un discours le 8 juin à la représentation britannique à Bruxelles des "collaborations mondiales" qui s'offrent au Royaume-Uni et de la possibilité de lancer un programme de financement proche de celui d'Horizon Europe. "Si l'UE ne veut pas des 15 milliards de livres que nous avions mis de côté, nous ferons plus au-delà de l'UE, avec d'autres pays", a-t-il fait savoir depuis.

Ces derniers mois, le gouvernement britannique a signé des accords de coopération scientifique avec la Suisse, elle aussi empêchée d'accéder à Horizon Europe après avoir mis un terme aux négociations d'un accord institutionnel avec l'Union, mais aussi la Suède (État membre de l'UE), la Corée du Sud et Singapour.

La tentation de se tourner sérieusement vers l’Asie, à la pointe dans de nombreux secteurs, est visiblement grande. D’autant que cette option serait totalement alignée sur Global Britain, la doctrine diplomatique développée par Boris Johnson, qui vise à regarder par-delà les amitiés traditionnelles et naturelles du pays, c’est-à-dire hors d’Europe.

Appel à la Commission

Mus par un dernier espoir, plusieurs responsables d’organisations académiques britanniques et suisses réunies au sein de l’organisation Stick to science ("Tenez-vous en à la science") ont ainsi envoyé mercredi 22 juin un courrier commun à la présidente de la Commission Ursula von der Leyen lui demandant de "débloquer le processus d’’association du Royaume-Uni et de la Suisse à Horizon Europe". Soutenue par plus de 200 scientifiques de toute l’Europe, la campagne britannico-helvétique rappelle que "notre avenir collectif sera plus pauvre avec moins de collaboration dans la science" et qu’"il n’y aura pas de gagnant politique si l’association échoue". En effet, "les relations politiques peuvent guérir mais l’impact d’une fragmentation aujourd’hui de la recherche continuera à se faire sentir au cours des décennies à venir".

Vivienne Stern, dont l'organisation est l'une des signataires, ne veut se résoudre à cette séparation. "Ce serait un tel geste d'automutilation. Surtout que nous avons besoin d'une coopération d'échelle pour faire face à la compétition d'énormes systèmes comme les États-Unis et la Chine."