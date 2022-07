Quelque 150 migrants interceptés au Royaume-Uni après leur traversée de la Manche

Ces nouvelles traversées portent à 13.270 le nombre de migrants ayant traversé le bras de mer entre la France et le Royaume-Uni cette année. L'an dernier, 6.659 personnes avaient traversé la mer en quête d'une vie meilleure à la même période et elles étaient 2.459 en 2020.

Vendredi, le Premier ministre a confirmé le maintien d'un accord polémique entre le Royaume-Uni et le Rwanda en matière d'immigration. Ce plan prévoit d'envoyer au Rwanda les demandeurs d'asile arrivés clandestinement au Royaume-Uni afin de décourager l'immigration illégale.

Le premier vol à destination du Rwanda a toutefois été provisoirement bloqué à la suite d'une décision de la Cour européenne des droits humains (CEDH).

Amnesty International UK a notamment appelé le gouvernement britannique à repenser ce "plan désastreux", le décrivant comme "irresponsable et insensible", ajoutant que "le gouvernement semble déconnecté de la réalité et manque d'humanité, détruisant non seulement le système d'asile mais aussi la vie des gens".