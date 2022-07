Monténégro: un concordat et une crise

L’orthodoxie est toujours un sujet périlleux pour les gouvernements monténégrins. Alors qu’une loi controversée sur les communautés religieuses avait précipité la chute du Parti démocratique des socialistes (DPS) de Milo Djukanovic, lors des élections du 30 août 2020, c’est la signature d’un concordat avec l’Église orthodoxe serbe qui plonge à nouveau la petite république des Balkans dans la crise.

Vendredi 8 juillet, le gouvernement minoritaire de Dritan Abazovic a approuvé à une courte majorité ce projet de concordat, et le DPS a aussitôt annoncé qu’il lui retirait son soutien sans participation. Pour faire face à une motion de censure, le Premier ministre Abazovic pourrait encore compter sur le soutien de l’actuelle opposition pro-serbe, mais un tel retournement ne serait guère qu’une manière de gagner du temps, et la perspective d’élections anticipées semble inéluctablement se rapprocher, alors que les "patriotes" monténégrins manifestent quasi quotidiennement sous les fenêtres du gouvernement, en dénonçant ce concordat comme une "trahison".

"Un État dans l’État" ?

Deux points sont particulièrement critiqués par les protestataires : reconnue comme une personnalité juridique depuis 1219, l'année de sa fondation par saint Sava, l'Église orthodoxe serbe se voit reconnaître la propriété exclusive de tous les biens qu'elle considère comme siens, même si ceux-ci ne sont pas inscrits au cadastre, et elle bénéficie d'une extraterritorialité qui la met à l'abri de la justice monténégrine, puisque cette Église est enregistrée en Serbie. "On crée un État dans l'État", s'indigne Slavisa, un habitant de Cetinje, qui n'a manqué aucune manifestation. "Alors même que cette Église prétend que le Monténégro est serbe et veut détruire notre identité nationale."

La question religieuse est en effet inextricablement liée avec l’identité nationale. Durant des siècles, quand l’Empire ottoman dominait les Balkans, le Monténégro a joui d’une indépendance de fait dans son réduit montagnard, sous la direction des princes-évêques de Cetinje. Ces derniers reconnaissaient l’autorité du patriarcat serbe de Pec, mais quand celui-ci a été aboli par la Porte, en 1766, ils se sont retrouvés autonomes, et les orthodoxes monténégrins ne sont repassés sous la juridiction de l’Église serbe qu’en 1921, quand le petit pays fut intégré au nouveau royaume yougoslave. Les souverainistes monténégrins considèrent donc l’Église serbe comme un vecteur de "serbisation" du pays.

Fin 2019, Milo Djukanovic avait voulu pousser à la reconnaissance d’une Église monténégrine autocéphale, ce qui a précipité la chute de son parti l’année suivante, l’Église serbe ayant engagé un interminable marathon de processions contestatrices. Toujours président de la République, Milo Djukanovic espère désormais prendre sa revanche, en faisant chuter le gouvernement de Dritan Abazovic.

De tradition musulmane, issu de la minorité albanaise du pays, ce dernier n’est a priori guère concerné par les querelles identitaires orthodoxes, mais il est obligé de louvoyer dans un pays plus divisé que jamais. Les États-Unis, attachés à la stabilité des Balkans dans le contexte de la guerre en Ukraine, avaient beaucoup poussé à la formation de son gouvernement minoritaire, salué par les Européens, qui espéraient que le Monténégro allait reprendre sa position de "leader" régional du processus d’intégration. C’était oublier que le serpent de mer du concordat, évoqué depuis deux ans, rôdait encore, et qu’il était de taille à réveiller les démons identitaires du pays ainsi que sa passion pour les querelles politiciennes "byzantines".