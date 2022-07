"Une collusion opaque": Emmanuel Macron visé par les Uber Files

Scandale d'État, comme le clament les opposants de gauche, ou petite affaire qui fera plouf au cœur de l'été caniculaire ? Une fuite massive de documents internes à la start-up californienne Uber, adressés par une source anonyme au quotidien britannique The Guardian et transmis au Consortium international des journalistes d'investigation (ICIJ) et à 42 médias partenaires, démontre comment ses dirigeants ont noué une relation de confiance avec Emmanuel Macron, alors qu'il était ministre de l'Économie et du Numérique (2014-2016).

"Une collusion opaque"

À l'époque, la société américaine à la réputation sulfureuse manœuvrait en coulisses pour tenter de déréguler le marché des VTC (véhicules de transport avec chauffeur) en France. Dans la série Super Pumped, diffusée sur Canal + et retraçant la saga de la société Uber, on voit bien son PDG, Travis Kalanick, un jeune mégalo aux pratiques managériales brutales et sexistes, multiplier les stratégies douteuses pour arriver à ses fins. Alors même que l'ensemble du gouvernement était très hostile à Uber, à ses lobbyistes et à ses dirigeants, Emmanuel Macron aurait été pour eux, à Bercy, "plus qu'un soutien, quasiment un partenaire", écrit Le Monde, qui a révélé l'existence des "Uber Files". Un "deal secret", selon les termes du quotidien du soir, aurait même été conclu entre Uber et Emmanuel Macron, permettant à la firme de s'implanter dans l'Hexagone et d'engranger des milliards d'euros, et à l'ambitieux ministre de jouer les champions de l'innovation et des créateurs d'emplois, à une époque où le marché des taxis semblait bloqué.

L'opacité, c'est bien là tout le problème, selon Kévin Gernier, chargé de plaidoyer au sein de Transparency France : "Le lobbying d'une entreprise étrangère comme Uber auprès de décideurs publics français n'a rien de surprenant, nous explique-t-il. Il peut même être légitime, mais il doit être transparent et intègre. Or il y a là une collusion opaque - c'est la première fois en huit ans qu'on entend parler des liens existants entre Uber et Emmanuel Macron - et de possibles éléments de manipulation auprès de chauffeurs Uber et d'économistes."

"Des intérêts privés, souvent étrangers"

Depuis la publication de l'enquête, les réactions s'enchaînent. Le chef de file des communistes Fabien Roussel évoque des "révélations accablantes sur le rôle actif joué par Emmanuel Macron pour faciliter le développement d'Uber en France", "contre toutes nos règles, tous nos acquis sociaux et contre les droits des travailleurs". La patronne des députés de La France insoumise (LFI) Mathilde Panot dénonce sur Twitter un Emmanuel Macron "à la fois conseiller et ministre de François Hollande et lobbyiste pour multinationale états-unienne visant à déréguler durablement le droit du travail".

Quant à Jordan Bardella, président du Rassemblement national, il estime que "le parcours d'Emmanuel Macron a une cohérence, un fil rouge : servir des intérêts privés, souvent étrangers, avant les intérêts nationaux".

Les députés LFI, trop heureux de trouver là une possible affaire secouant le chef de l’État, ont déjà prévu de poser une question ce 12 juillet à l’occasion de la première séance de questions orales au gouvernement. Et plusieurs figures de l’opposition souhaitent la création d’une commission d’enquête parlementaire afin d’établir la nature exacte des liens entre le ministre de l’Économie d’alors et la plateforme américaine.

Mais au sein de la macronie, on reste droit dans ses bottes. "Il est normal qu'un ministre de l'Économie reçoive des grands patrons", fait valoir la présidente des députés Renaissance à l'Assemblée Aurore Bergé, estimant en outre, et à juste titre, qu'Uber est un "service que les Français plébiscitent très largement". "Je ne vois absolument pas en quoi il y aurait eu une sorte de crime, à l'idée de favoriser l'implantation d'une entreprise de transport comme Uber", estime pour sa part Jean-Louis Bourlanges, député Modem, sur LCI. La députée européenne Renaissance Ilana Cicurel rappelle de son côté sur BFM que sous le premier quinquennat de Macron, une loi de régulation des plateformes de VTC a été adoptée.

"La suspicion peut naître de l’opacité"

C’est vrai, et ce sont peut-être là les limites de l’affaire : in fine, Uber n’a pas obtenu grand-chose de son lobbying acharné. Certes, l’entreprise opère en France et ses chauffeurs n’ont toujours pas le statut protecteur de salariés, mais la libéralisation totale du marché dont rêvait la plateforme n’a pas eu lieu. Sous le quinquennat de François Hollande, la loi El Khomri a instauré une responsabilité sociale des plateformes envers leurs travailleurs en matière d’accidents du travail, de formation professionnelle et de droit de grève. Et sous le premier quinquennat de Macron, cette responsabilité sociale a été élargie et de nouvelles garanties ont été accordées à leurs travailleurs.

"S'il y avait eu plus de transparence, on n'en serait pas là, regrette Kévin Gernier. Alors même que rien, dans les Uber Files, n'indique qu'il y ait eu contrepartie ou corruption, la suspicion peut naître de l'opacité." Il espère que la polémique va créer "un électrochoc au sein de l'exécutif pour réformer le cadre légal de la transparence du lobbying en France". Jusque-là, le gouvernement y était plutôt hostile. Peut-être sera-t-il contraint de changer d'avis…