"Beaucoup d'amis parmi tous ces gens-là" : les propos d'une ministre font polémique en France

Caroline Cayeux, la ministre chargée des Collectivités territoriales, est revenue ce mardi, sur son opposition passée au mariage pour tous. Celle-ci avait à l'époque qualifié la réforme portée par Christiane Taubira et adoptée en 2013 de “caprice” et d’“une ouverture de droit irrespectueuse de la nature et insensée”.

Une pétition lancée lancée lundi par le magazine "Têtu", signée notamment par des députés de la Nupes, demande le départ des ministres "LGBTQIAphobes notoires" du gouvernement. Dans leur viseur : Gérald Darmanin et Caroline Cayeux. Cette dernière a tenu à se défendre dans l'émission Public Sénat, pointant un "mauvais procès".

"Je maintiens évidemment mes propos, mais j'ai toujours dit que la loi, si elle était votée, je l'appliquerais", s'est-elle défendue. "J'ai beaucoup d'amis parmi tous ces gens-là et franchement, c'est un mauvais procès que l'on me fait. Et cela m'a beaucoup contrarié", a-t-elle poursuivi, avant de préciser : "Et je n'ai jamais fait partie de La Manif pour tous, jamais. Je n'ai jamais défilé. Que les choses soient claires."

Cependant, cette justification a eu l'effet inverse que celui escompté. De nombreux internautes, dont des politiques et des journalistes, ont critiqué l'emploi des mots "ces gens-là".

"J'ai beaucoup d'amis parmi ces gens-là'. Wow", a commenté la députée écologiste Sandrine Rousseau. La ministre "insulte les homosexuels à la télévision. C'est grave, dangereux et interdit", s'est quant à elle indignée la militante Caroline De Haas.



La ministre s'est finalement excusée mardi après-midi. "Mes propos ont blessé nombre d'entre vous. Je les regrette profondément, ils étaient naturellement inappropriés", a-t-elle écrit sur Twitter. "L'égalité des droits doit toujours être une priorité de notre action".