Grèce: un hélicoptère s'écrase en mer en luttant contre un feu de forêt

Une personne est portée disparue et deux autres ont été blessées grièvement après que leur hélicoptère s'est écrasé en mer Égée mercredi après-midi pendant qu'il participait à une opération de lutte contre un incendie de forêt sur l'île de Samos, selon un nouveau bilan des garde-côtes grecs.

"Le pilote roumain de l'hélicoptère a été retrouvé sain et sauf par les garde-côtes grecques au large de Samos et transféré à l'hôpital de l'île", a indiqué à l'AFP une responsable des garde-côtes.

Mais "deux membres de l'équipage, un Roumain et un Moldave ont été repérés inconscients dans l'eau et des efforts de réanimation sont toujours en cours", a-t-elle précisé.

Le quatrième membre de l'équipage, un Grec, est porté disparu et une opération de sauvetage des garde-côtes était en cours pour le retrouver.

L'hélicoptère "participait à la lutte contre un feu de forêt à Samos", a de son côté déclaré un responsable du service des pompiers.

Ce feu de forêt s'est déclenché sur l'île vers 14H00 (13h en Belgique) et trois hélicoptères et cinq avions, épaulés par une cinquantaine de pompiers, ont commencé à lutter contre les flammes.

Des vents forts de plus de 7 sur l'échelle de Beaufort (qui comporte treize degrés) soufflent dans la région tandis que la température a atteint mercredi près de 30 degrés Celsius.

La Grèce est presque tous les étés la proie d'incendies de forêt souvent violents.

Pour renforcer ses moyens après les feux dévastateurs de l'été dernier qui avaient fait trois morts et ravagé 130.000 hectares, le gouvernement grec a demandé, dans le cadre du Mécanisme européen de protection civile (MEPC), à ses partenaires européens de déployer préventivement cet été des pompiers en provenance de plusieurs États membres.

Ainsi, depuis le 1er juillet, 250 pompiers roumains, français, allemands, bulgares, finlandais et norvégiens, ont commencé successivement à être déployés à travers le pays.

Des dizaines de petits et moyens feux de forêt se sont déclenchés ces dernières semaines en Grèce attisés par de forts vents et des températures de plus de 30 degrés Celsius sans toutefois faire de victimes jusqu'ici.