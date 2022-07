L'image impressionnante des incendies en Gironde prise depuis l'espace

Deux incendies se sont déclarés ce mardi après-midi en Gironde et sont toujours en cours. Plus de 1 700 hectares ont déjà brûlé, plus de 6 500 personnes ont été évacuées et près de 600 pompiers sont engagés contre les flammes... L'ampleur de la catastrophe sur le terrain est telle que celle-ci est visible depuis l'espace. Eumestat, l'Organisation européenne pour l'exploitation des satellites météorologiques, a capturé un cliché sur lequel on peut voir très clairement les deux incendies.

©Twitter

Les conditions météorologiques - avec des vents tourbillonnants et une hausse des températures - sont jugées défavorables et le terrain sableux ralentit la progression des secours Deux pompiers ont dû être transférés au CHU de Bordeaux après avoir inhalé des fumées, selon les informations de France Bleu. Il n'y a pas d'autres blessés à déplorer.

L'évolution des deux incendies peut également être suivie grâce aux images satellites de la Nasa.