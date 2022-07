Emmanuel Macron: "Concernant la guerre en Ukraine, l'été et le début de l'automne seront sans doute très durs"

Après le traditionnel défilé marqué cette année par la guerre en Ukraine, Emmanuel Macron a participé à une interview diffusée sur TF1 et France 2. Il s'agissait de la première interview télévisée de son second quinquennat. L'occasion pour le président français de "donner le cap, les grandes lignes des politiques qui doivent être conduites", dans un contexte politique intérieur complexe après le revers de sa coalition aux législatives de juin qui l'a privé d'une majorité absolue à l'Assemblée nationale.

Budget militaire et plan de sobriété

Concernant le budget des armées, le chef d'Etat a d'ores et déjà annoncé qu'il "ne va pas diminuer, au contraire". "Nous n'avons pas toutes les réponses, nous n'avons pas déclenché cette guerre en Ukraine et nous ne sommes pas partie prenante", a-t-il ajouté. "Il faut tous nous préparer à ce qu'elle dure. L'été, le début de l'automne seront sans doute très durs"en raison de la détermination de la Russie à prendre le Donbass.

En effet, selon lui, "cette guerre va durer". Cependant, le changement de ces derniers jours risquant d'impacter durement la France est "la décision russe de commencer à couper le gaz", a ajouté le président de la République. Il a donc expliqué que la France est en train de diversifier son approvisionnement, de reconstituer les stocks et qu'il faut "rentrer dans une logique de sobriété. "Je vais demander à nos administrations publiques, à nos grands groupes de préparer un plan pour consommer moins cet été", a-t-il annoncé. "Cela passe par l'exemplarité et la responsabilité."Le président a donc appelé les grands groupes, l'Etat, les administrations mais aussi les citoyens "à consommer moins" en estimant que les premiers efforts se voient puisqu'"on consomme moins que l'année dernière".

Urgence climatique et conséquences

"C'est une urgence et elle est déjà là", a assuré Emmanuel Macron en appelant les administrations à moins de gaspillage, notamment sur l'éclairage public.

"Le contribuable paye à la place du consommateur en ce moment. Il y a un moment où ces choix seront réinterrogés. Cette évolution se fera à la fin de l'année. (...)Sur l'électricité, on va réformer le marché européen de l'électricité. On va négocier un changement du prix de l'électricité", aexpliqué Emmanuel Macron. Il souhaite ainsi "aller vers de mécanismes qui vont plus cibler les gens qui en ont plus besoin. Sur l'essence, pour les gens qui ont besoin de leur voiture, on va faire en sorte qu'ils soient mieux accompagnés".

"L'urgence doit nous conduire à aller beaucoup plus vite sur le climat", a dit Emmanuel Macron. "J'ai demandé à ce que la fiscalité sur le pétrole aille complètement financer l'accélération de cette transition", déclare-t-il.

Le plein emploi comme solution?

"Il nous faut une mobilisation de la Nation. Le cœur de la bataille que je veux mener dans les prochaines années, c'est le plein emploi", a expliqué le président. Toujours en parlant de l'importance du travail, Emmanuel Macron a ajouté qu'"il n'y a pas de modèle social s'il n'y a pas du travail pour le financer". Dans cette logique, le président a exprimé la nécessité d'avancer sur la réforme de l'assurance chômage. Il exige ainsi un plus grand engagement de la part des bénéficiaires du RSA.

Pour le chef d'Etat, toute cette mobilisation passera aussi par de grandes avancées concernant la formation: "Il va y avoir une série de réformes dans ce quinquennat : la réforme du lycée professionnel, renforcer l'apprentissage (passer le cap du million) et la formation continue", a-t-il énuméré. Ce plan "rentrera en vigueur dès cet été".

Dans cette même idée du plein emploi, Emmanuel Macron souhaite "un travail avec toutes les branches professionnelles où le salaire minimum est en dessous du smic".

Concernant la retraite, le président de la République estime qu'on doit "travailler plus et plus longtemps". Il déclare, concernant sa volonté de réforme des retraites, que "dès l'été 23, il faudra une entrée en vigueur". Il appelle cependant à "des compromis responsables" concernant cette réforme.

Retour sur les Uber files

Face aux questions de la journaliste concernant son deal avec Uber, Emmanuel Macron a assuré que "l'on a ouvert le marché". Il estime donc que ce deal a permis d'ouvrir "des milliers d'emplois" et que la France a alors porté la régulation des ces plateformes de taxi au niveau européen.

"Ayez l'espoir, cette volonté d'ambition et de respect de chacun. Nous allons y arriver !", aconclu Emmanuel Macron.