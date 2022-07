La défense de l’état de droit est une question de "crédibilité" pour l’Union

La guerre russe en Ukraine est également une attaque contre la direction démocratique prise par l'Ukraine", a rappelé mercredi Vera Jourova, vice-présidente de la Commission, à l'heure de présenter le rapport annuel sur l'état de droit dans l'Union européenne. Cet exercice prend donc cette année une tout autre dimension, presque géopolitique. Car pour défendre les piliers des démocraties que sont les droits fondamentaux et l'état de droit, "nous ne pouvons rester crédibles que si notre propre maison est en ordre", a insisté Mme Jourova, en charge des Valeurs et de la Transparence. Or, la Pologne et la Hongrie, caractérisées par des défaillances "systémiques" de l'état de droit, continuent de susciter de "sérieuses inquiétudes", de l'aveu de la Commission.

La réalité est qu’au niveau politique, l’ambition européenne (déjà faible) de s’emparer de ce sujet qui fâche a pris un coup, justement au nom de l’unité des Vingt-sept face à Moscou. De plus, à l’heure où les économies européennes se préparent au choc de l’inflation et d’une éventuelle pénurie du gaz russe, la Pologne et la Hongrie font pression pour accéder à leurs fonds de relance européens (respectivement 23,9 et 7,2 milliards d’euros de subventions), qu’ils n’ont pas encore obtenus en raison des préoccupations européennes liées à l’état de droit. La Commission, embarrassée, a donc multiplié les efforts pour trouver une solution.

Les mêmes problèmes persistent en Pologne

Dans le cas de Varsovie, un consensus a été trouvé : l’exécutif européen a validé le plan de relance polonais, mais l’argent ne commencera à couler qu’une fois que la Pologne aura rempli certaines conditions pour améliorer l’indépendance de la justice. Notez que le rapport 2022 sur l’état de droit se garde bien d’évaluer si les réformes polonaises proposées suffisent pour redresser la situation. Cette question est à ce point sensible qu’elle provoque des remous au sein même de la Commission.

Et pour cause : les problèmes fondamentaux persistent en Pologne, comme l'observe le rapport. "Les graves préoccupations liées à l'indépendance du Conseil national de la magistrature", qui joue un rôle clé dans la nomination des juges, "n'ont pas été traitées". Le gouvernement polonais ne s'est pas plié à une décision de la Cour de justice de l'UE (CJUE) qui exigeait la suspension de la chambre disciplinaire de la Cour suprême, utilisée par le pouvoir pour mater les juges. Condamnée à payer une astreinte d'un million d'euros par jour de non-respect de cette décision, la Pologne affiche désormais une facture de quelque "300 millions d'euros", qu'elle refuse de payer et que la Commission ponctionne sur ses fonds européens, a rappelé Didier Reynders, commissaire à la Justice. Pendant ce temps, la Cour constitutionnelle polonaise, qui remet en cause la primauté du droit européen et la CJUE, suscite toujours des "inquiétudes" quant à son indépendance et sa légitimité.

En Hongrie, la corruption menace les fonds européens

Si la Commission identifie des failles dans la lutte contre la corruption en Pologne, c'est en Hongrie que ce fléau est largement ignoré. Présentant cette année une analyse approfondie de ce domaine, le rapport sur l'état de droit épingle en Hongrie "l'absence d'un bilan solide d'enquêtes sur les allégations de corruption concernant les hauts fonctionnaires et leur entourage immédiat". Budapest a même la fâcheuse tendance de retirer les projets à financer via des fonds communautaires si l'Office européen de lutte antifraude (Olaf) vient y mettre son nez. "Les risques de clientélisme, de favoritisme et de népotisme dans l'administration publique de haut niveau ne sont toujours pas traités", note le document.

La Commission se dit donc "très préoccupée par l'utilisation du budget de l'UE en Hongrie", à cause des possibles violations des règles liées aux marchés publics - ils sont d'ailleurs souvent remportés par des proches du Premier ministre Viktor Orban. En avril, elle a dû activer le mécanisme dit "de conditionnalité" contre la Hongrie, un règlement qui permet de suspendre le versement d'aides européennes à un État où elles sont exposées à des abus à cause des défaillances de l'état de droit.

L’exécutif européen doit encore identifier précisément les fonds européens qui sont menacés en Hongrie. Ou le défi sera-t-il plutôt de trouver ceux qui ne le sont pas, vu les menaces généralisées qui pèsent sur l’indépendance de la justice et qui n’ont cessé de se multiplier depuis que Viktor Orban s’est installé au pouvoir en 2010. Ainsi, il va sans dire qu’un déblocage des fonds de relance pour la Hongrie, qui s’efforce d’obtenir le même type d’accord que la Pologne, semble délicat (mais pas impossible). Dans un texte adopté mercredi en commission des Libertés civiles, les eurodéputés ont d’ailleurs constaté que la Hongrie était devenue un "régime hybride d’autocratie électorale" et exhorté la Commission à se montrer d’autant plus sévère avec Budapest.

Cette année, le rapport sur l’état de droit présente également des recommandations pour améliorer l’état de droit dans chacun des Vingt-sept, une nouveauté que la présidente de la Commission Ursula von der Leyen avait promis de mettre en œuvre. Le nombre et surtout la nature des devoirs donnés à Varsovie et Budapest interpellent. Mais le risque est qu’ils viennent s’ajouter aux nombreuses autres exigences - déjà formulées par la justice européenne ou dans le cadre de la procédure de l’article 7 du Traité de l’UE, prévue en cas de "risque clair de violation grave" des valeurs européennes - que la Pologne et la Hongrie ont pris l’habitude d’ignorer.

Quid de la Belgique ?

Le système judiciaire manque de ressources, le marché des médias souffre de concentration

La Commission constate dans son rapport sur l'état de droit qu'en Belgique, le système judiciaire souffre d'une insuffisance de ressources humaines et financières, même si elle salue les efforts du gouvernement pour s'attaquer à ce problème.

Dans le domaine des médias, elle épingle la concentration "importante" du marché flamand et l'augmentation de ce phénomène côté francophone, citant tant le rachat par le groupe Rossel et DPG Media de RTL Belgium, que celui par IPM d'un groupe de presse régional (EDA) et d'une télévision privée (LN24).