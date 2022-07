L'Italie replonge dans la crise politique, malgré de graves défis

"La majorité d'unité nationale qui a soutenu ce gouvernement depuis sa création n'existe plus. Le pacte de confiance à la base de l'action de ce gouvernement est rompu." Les mots choisis par Mario Draghi pour expliquer sa décision sont fidèles à ce que le président du Conseil des ministres avait dit quelques jours plus tôt. "Sans le Mouvement 5 Étoiles, ce gouvernement ne peut pas continuer à travailler." Voilà pourquoi Mario Draghi n'a pas tenté de s'accrocher au pouvoir, il a remis sa démission entre les mains du président Sergio Mattarella en début de soirée.

Démission refusée jusqu’au passage devant le Parlement prévu mercredi prochain. Une vérification d’usage, pour savoir si ce gouvernement a encore une majorité parlementaire même si la coalition politique a clairement explosé.

Les maux de ventre des grillons

La crise était dans l’air depuis quelques semaines. Le Mouvement 5 Étoiles, un parti clé de la majorité gouvernementale, est divisé sur beaucoup de thèmes. La décision italienne d’armer l’Ukraine ; les mesures pour lutter contre l’inflation et les coûts de l’énergie, des aides de vingt-trois milliards d’euros, insuffisantes aux yeux des élus du Mouvement ; la construction d’un incinérateur à Rome ; autant de maux de ventres qui ont provoqué une scission au sein du mouvement en juin dernier.

Le ministre des Affaires étrangères, Luigi Di Maio, a alors créé son propre parti, entraînant avec lui les membres les plus modérés du Mouvement 5 Étoiles. Giuseppe Conte, l’ancien président du Conseil et chef du M5S, celui qui se présentait comme "l’avocat du peuple" a alors provoqué la crise gouvernementale, pour tenter de resserrer les rangs d’un mouvement politique clairement en perte de vitesse dans les sondages. Après des jours de tensions, mercredi soir, il a tenté d’inverser la vapeur, estimant que Mario Draghi lui avait promis d’être plus à l’écoute, il était trop tard, sa base voulait jeter le bébé avec l’eau du bain. Ce jeudi matin, les sénateurs cinq étoiles sont donc sortis de l’hémicycle pour ne pas voter la loi sur les aides aux familles et les entreprises italiennes, un texte sur lequel le gouvernement avait demandé un vote de confiance. Les dés étaient jetés.

La crédibilité italienne

Même "Super Mario" n’aura donc pas réussi à tenir les rênes d’une classe politique italienne très turbulente. Avec les élections de mars 2018, les populistes du Mouvement 5 Étoiles avaient en effet obtenu une majorité au Parlement. Après avoir gouverné avec La Ligue de Matteo Salvini, Giuseppe Conte avait pris la tête d’un autre gouvernement en août 2019 associé au centre gauche, le Parti démocrate, et au parti de Matteo Renzi, l’ancien Premier ministre. En février 2021, c’est justement ce dernier qui faisait exploser la coalition pour permettre la naissance du gouvernement de Mario Draghi.

L'ancien président de la BCE était considéré comme la meilleure carte à jouer alors que l'Italie devait dépenser au mieux les deux cents milliards d'euros du plan de relance européen. "La vengeance est un plat qui se mange froid", disent aujourd'hui certains journalistes italiens. "Giuseppe Conte n'a jamais accepté d'avoir été forcé de passer la main à Mario Draghi, un homme porté aux nues par les autres pays européens," assure Enrico Mentana, rédacteur en chef de la télévision privée "la 7". Mercredi prochain, Mario Draghi expliquera son choix face au Parlement, mais sa démission ouvre la voie à des élections anticipées à l'automne prochain car lui-même l'avait souligné à plusieurs reprises : il n'est pas prêt à accepter un second mandat en cas de crise politique.

Le choix d’ouvrir cette crise plonge donc le pays dans un scénario plus que compliqué alors que la guerre, l’inflation et la hausse du prix de l’énergie sont clairement des priorités. Avec cette "commedia dell’arte", le monde politique italien risque de perdre le peu de crédibilité qui lui reste aux yeux de l’Europe. Difficile de faire comprendre au reste du monde que le pays brûle sa meilleure carte dans un moment aussi délicat.