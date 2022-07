Un couple voyage seul à bord d'un avion Air France de 140 personnes: "On a été traités comme des VIP"

C'est une situation jusque-là inédite que le personnel de bord d'un avion de la compagnie Air France a vécu ce mercredi. De fait, ils ont eu la surprise de voir embarquer un seul et unique couple dans l'appareil pouvant pourtant accueillir jusqu'à 140 passagers. Le couple originaire de l'Ain a décollé au départ d'Agadir en direction de Paris après avoir passé une semaine de vacances au Maroc. Selon les informations du Parisien, le commandant de bord aurait affirmé aux deux passagers qu'ils faisaient partie "des rares au monde à qui c’est arrivé".

Le couple a ainsi pu profiter d'un voyage VIP: repas au champagne et annonces personnalisées de vives voix et non au micro, concernant le plan de vol, la météo ou encore l'heure d'arrivée. Mais si une telle situation se veut insolite, elle n'en reste pas moins catastrophique d'un point de vue environnemental. Selon le calculateur carbone d'Air France un aller simple Agadir-Paris (2442 km) émet 319 kg de CO² et consomme en moyenne 2,62 litres de kérosène par passager pour 100 km. Le trajet de ce couple aura donc nécessité 8.960 litres de kérosène.

La compagnie aérienne a expliqué qu'il s'agissait d'un cas exceptionnel. “À l’origine, un vol a été mis en place pour prendre en charge des clients de Transavia (ndlr: une filiale low-cost du groupe qui est lourdement touchée par les mouvements de grève), dont le vol entre Paris et Agadir a été annulé. Nous voulions répondre en priorité à ce vol aller pour sauver leurs vacances”, a expliqué le porte-parole d'Air France à nos confrères français. “Si le vol était bien plein à l’aller, les passagers de nouveau bloqués pour le vol retour étaient moins nombreux”, a-t-il ajouté, affirmant qu'il n'y avait pas d'autre solution.