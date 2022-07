Plus de 10.000 condamnations pour homosexualité en France entre 1942 et 1982, selon deux chercheurs

Entre 1942 et 1982, plus de 10.000 personnes ont été condamnées en France pour des actes homosexuels, un pan d'histoire encore méconnu, estime Régis Schlagdenhauffen, maître de conférence à l'École des hautes études en sciences sociales (EHESS).

Les hommes des classes populaires étaient les "premières victimes" de la loi, relève le chercheur qui a analysé, avec son collègue Jérémie Gauthier, les recueils statistiques des tribunaux en France, publiés chaque année par le ministère de la Justice.

Combien recense-t-on de condamnations pour homosexualité en France ?

Un peu plus de 10.000 condamnations pour homosexualité ont été prononcées en France entre 1942 et 1982, sur la base de l'article 331.3 du code pénal, qui interdisait les relations homosexuelles entre les mineurs de plus de 15 ans et les majeurs. Il s'agit d'une estimation car les données manquent pour certaines années. Celles de 1942 à 1945 n'apparaissent pas dans les statistiques publiques et celles de 1978 à 1982 ont été agrégées à d'autres délits.

On observe que le nombre de condamnations augmente continuellement jusqu'en 1968, puis diminue inexorablement. Au départ, la justice prononçait des peines de prison lourdes de plusieurs mois, puis des peines avec sursis et ensuite plutôt des amendes. On voit que la rigueur de la société, incarnée par les juristes et les magistrats, s'atténue progressivement.

Jusque dans les années 1980, toutefois, de multiples sous-articles de loi visaient les personnes homosexuelles. Si on devait tout englober, personne ne serait en mesure de donner un nombre exact de condamnations en lien avec l'homosexualité. L'outrage public à la pudeur homosexuel, par exemple, c'est une facette qui n'a pas encore été explorée, c'est un champ de recherche en devenir.

Quel est le profil des personnes condamnées ?

Les condamnations ont été prononcées surtout dans des grandes villes, en particulier à Paris, où la police était très nombreuse.

C'était un délit essentiellement masculin. Les femmes condamnées pour homosexualité étaient très rares: il y en a eu 106 à notre connaissance. Les rencontres entre hommes se faisaient beaucoup plus dans l'espace public, qui a été construit comme un espace masculin. La police pouvait donc les appréhender plus facilement.

Les classes populaires étaient les premières victimes de la loi. Les ouvriers habitaient dans des espaces partagés, des dortoirs. Ils disposaient rarement de lieux à eux, donc ils devaient plus occuper l'espace public.

Quelles répercussions pouvait avoir une condamnation pour homosexualité ?

Ces condamnations étaient publiées dans les journaux. Les gens perdaient leur travail parce que c'était infamant. Leur vie sociale était ruinée. C'était une question d'honneur et de déshonneur pour les familles, un peu comme pour les filles-mères.

L'Allemagne, qui avait une loi similaire, a récemment créé un fonds d'indemnisation pour celles et ceux qui ont été condamnés à des peines de prison, puis elle l'a étendu aux personnes qui ont été arrêtées et ont souffert de dommages moraux, comme la perte d'un emploi.

Est-ce que la France serait prête elle aussi à faire amende honorable et à reconnaître qu'il s'agissait d'une injustice ? C'est à mon avis le débat de société qui devrait avoir lieu. Mais la société française n'est même pas au courant que cette loi a existé. Or, tant qu'on ne sait pas, on ne réclame rien.