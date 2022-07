Accueil International Europe Une proposition censée dégager la voie européenne divise les Macédoniens L’opposition conservatrice manifeste chaque soir à Skopje depuis le 2 juillet. Jean-Arnault Dérens et Laurent Geslin ©AFP

"Ultimatum, non merci !", "On ne discute pas avec les fascistes" : c'est sous ces deux slogans que l'opposition conservatrice macédonienne manifeste chaque soir à Skopje depuis le 2 juillet, avec une courte pause le samedi 8 pour la fête musulmane de l'Aid, et des blocages routiers au lieu d'un défilé la veille. Les premiers...