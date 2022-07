Accueil International Europe Surtourisme à Majorque: comment l'île entend se défaire de son image de lieu de débauche et réduire son impact environnemental Après l’exubérance, la décroissance... L’île des Baléares veut se défaire de son image de lieu de débauche et réduire son impact environnemental. Elle entend réduire le nombre de visiteurs et diversifier leurs profils. François de Musseau, envoyé spécial à Palma de Majorque ©Libération ©Shutterstock

"Wear no clothes on the street - penalty 400 euros #havefunwithrespect." C’est ce qu’on peut lire, en anglais dans le texte, à l’entrée de Punta Ballena, une rue piétonne où déambulent davantage de Nord-Européens que d’autochtones. Sous le soleil assassin du milieu de journée, une bonne douzaine de jeunes venus de Manchester, torse nu, en maillots de bain et tongs, rigolent lorsqu’on leur signale...