Accueil International Europe L’Union européenne finit par tenir les promesses faites à la Macédoine du Nord et à l’Albanie Les négociations d’adhésion ont été lancées, ce mardi. Olivier le Bussy



©BELGA

L'attente a été longue, elle est enfin récompensée. L'Union européenne a ouvert ce mardi les négociations d'adhésion avec la Macédoine du Nord et l'Albanie, respectivement candidates depuis 2005 et 2014. "C'est ce que vos citoyens attendent depuis si longtemps, ce pour quoi ils ont travaillé si dur, et c'est ce qu'ils méritent", a commenté la présidente...