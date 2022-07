Il décroche un master de philosophie à... 99 ans !

Giuseppe Paterno, 99 ans, a obtenu cette année un master en histoire et philosophie de l'Université de Palerme, indique Reuters. Il est ainsi redevenu l'étudiant le plus âgé d'Italie. Le grand-père avait en effet déjà décroché ce record il y a deux ans en réussissant son bac dans les mêmes matières.

L'un de ses petits-fils l'a félicité sur Facebook. "A 99 ans, il a réussi son master et récolté des louages sur sa thèse."

Son histoire est d'autant plus touchante que l'homme n'avait pas pu faire des études lorsqu'il était plus jeune. "Etudier a toujours été ma plus grande ambition, mais ma famille n'avait pas les moyens de payer mes études. Nous étions très pauvres", avait-il expliqué. Après avoir servi dans la marine la Seconde Guerre mondiale, le Sicilien avait travaillé dans les cheminots puis avait suivi des cours du soir pour devenir géomètre.

Maintenant qu'il a enfin pu réaliser son rêve, le grand-père de quatre petits-enfants compte bien écrire un roman à l'aide de sa vieille machine à écrire. "Le seul regret est que ma femme n'ait pas pu voir tout ça", avait-il déclaré par le passé. Sa compagne est malheureusement décédée il y a 16 ans.