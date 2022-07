Poutine, l'arroseur arrosé par... Erdogan ?

Alors que tous ses faits et gestes sont analysés au peigne fin depuis le début de la guerre en Ukraine, Vladimir Poutine aurait pu se passer d'un moment quelque peu gênant devant les caméras.

Ce mardi, Téhéran recevait le président russe et son homologue turc, Recep Tayyip Erdoğan, afin de discuter de la situation en Syrie mais aussi en Ukraine. Sauf que cette rencontre a fait couler beaucoup d'encre... avant même que les deux protagonistes ne prennent la parole.

Se tenant prêt à saluer Erdogan et à poser devant la traditionnelle photo, Poutine a dû attendre plus longtemps que prévu. Sur une vidéo, on peut voir le chef d'Etat russe commencer à perdre patience avant qu'Erdogan ne fasse son entrée... 50 secondes plus tard.

Un geste volontaire de la part du président turc ? Ce n'est pas impossible, surtout lorsqu'on se replonge en 2020 lors d'une rencontre entre les deux mêmes chefs d'Etats. Poutine, coutumier du fait, avait alors fait attendre près de deux minutes son homologue.

Malgré cela, les négociations ont porté leurs fruits, d'après le président russe. "Nous avons parcouru un long chemin. Tous les problèmes n'ont pas encore été résolus, mais il y a du mouvement et c'est une bonne chose".