Accueil International Europe Super Mario tombe au pire moment pour l'Italie et l'Europe Le gouvernement de Mario Draghi est bel et bien fini. Des élections anticipées sont prévues à l’automne. Le départ de Super Mario fragilise la position économique et financière du pays. Analyse. Valérie Dupont, correspondante à Rome ©AP

"Le plus vite sera le mieux !" C'est sans doute le seul point sur lequel les partis politiques italiens semblent aujourd'hui tous d'accord. Des élections le plus rapidement possible pour tenter d'éviter les turbulences...