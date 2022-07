Incendies en Gironde: "Un acte volontairement malveillant"? Deux juges d'instruction désignés pour le feu de Landiras

"Deux magistrats instructeurs ont été désignés pour instruire en co-saisine cette affaire", qui mobilise actuellement dix enquêteurs de la gendarmerie, a indiqué Frédérique Porterie dans un communiqué.

L'information judiciaire est ouverte pour "destruction par incendie de bois, forêts, landes, maquis, plantations ou reboisements d'autrui de nature à exposer les personnes à un dommage corporel et à créer un dommage irréversible à l'environnement". Des faits punis de 15 ans de réclusion criminelle et 150.000 euros d'amende.

Selon la procureure, ces magistrats devraient délivrer une commission rogatoire au commandant de la région de gendarmerie en co-saisine avec l'Office central de lutte contre les atteintes à l'environnement et à la santé publique (OCLAESP) et l'office français de la biodiversité (OFB).

Un homme a été placé en garde à vue puis remis en liberté cette semaine dans le cadre de cet incendie, l'un des deux à s'être déclenchés en Gironde le 12 juillet. Ils n'ont pas fait de victime mais ont dévoré à eux deux plus de 20.000 hectares de forêt et contraint plus de 36.000 personnes, habitants et vacanciers, à évacuer leur logement.

D'après le parquet en début de semaine, les premières constatations d'enquête pointent vers "un acte volontairement malveillant".

Concernant l'enquête sur l'autre incendie, à La Teste-de-Buch près d'Arcachon, les "faits ne présentent pas de caractère criminel et s'inscrivent dans un contexte de délit involontaire", avec une camionnette équipée d'une benne qui a été victime d'une panne et a pris feu, selon le parquet.