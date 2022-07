Des milliers de personnes dans les rues de Berlin pour le Christopher Street Day

Après deux ans de restrictions liées au coronavirus, des milliers de personnes se sont rassemblées samedi dans les rues de Berlin pour le Christopher Street Day (CSD), qui commémore le premier soulèvement connu de minorités sexuelles contre les agressions policières à New York, en 1969, et célèbre les droits des personnes homosexuelles, bisexuelles, queer et transgenres.