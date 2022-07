"Racisme insensé", "Dangereux": le Premier ministre hongrois Viktor Orbán sous le feu des critiques suite à un discours en Roumanie

Samedi, lors d'un discours dans la ville roumaine de Băile Tușnad, Viktor Orbán a déclaré que les "Hongrois n'étaient pas une race mixte et qu'ils ne voulaient pas le devenir". Pour le Premier ministre hongrois, les pays où les Européens et les non-Européens se mélangent "ne sont plus des nations".

Des propos qui ont fait bondir l'opposition. Katalin Cseh, députée européenne du parti Momentum a ainsi exprimé son soutien aux "métis d'Hongrie" sur Twitter face à ce "racisme insensé": "Votre couleur de peau peut être différente, vous pouvez être d'Europe ou d'ailleurs, mais vous êtes l'un des nôtres. Nous sommes fiers de vous", a-t-elle clamé. "La diversité renforce la nation, elle ne l'affaiblit pas". Une position que défend également le député roumain Alin Mituța du mouvement Renew Europe: "Parler de 'pureté' raciale ou ethnique, en particulier dans une région aussi mixte que l'Europe centrale et orientale, est totalement illusoire et dangereux. Tout comme l'est M. Orban", argumente-t-il. "Grande nouvelle: nous avons TOUS des origines raciales et culturelles mixtes. C'est un des grands traits distinctifs des Européens", pointe le politicien.

Lors de son discours, Victor Orbán a par ailleurs annoncé le déclin de l'Occident en prédisant une "décennie de dangers, d'incertitudes et de guerres". Le dirigeant a également appuyé son désaccord au soutien militaire de l'Europe à l'Ukraine en proie à l'invasion russe: "Plus l'OTAN fournira d'armes modernes aux Ukrainiens, plus les Russes monteront en première ligne. Ce que nous faisons, c'est prolonger la guerre", a-t-il déclaré.