"Emmanuel Macron reçoit avec tous les honneurs le bourreau de mon fiancé"

La fiancée de Jamal Khashoggi, le journaliste assassiné en 2018 dans les locaux du consulat saoudien à Istanbul, s'est dite "scandalisée" que le président français Emmanuel Macron reçoive jeudi à dîner le prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane.

"Je suis scandalisée et outrée qu'Emmanuel Macron reçoive avec tous les honneurs le bourreau de mon fiancé", a affirmé jeudi Hatice Cengiz dans un message rédigé en français adressé à l'AFP.

"L'envolée des prix de l'énergie à cause la guerre en Ukraine ne peut justifier qu'au nom d'une prétendue realpolitik on absolve le responsable de la politique saoudienne envers les opposants politiques qui mène à leur mise à mort, comme ça été le cas pour Jamal", a-t-elle ajouté.

La visite du prince héritier saoudien à Paris est la première en Europe depuis l'assassinat du journaliste, et ce malgré la vive colère des défenseurs des droits de l'Homme qui fustigent une visite hautement inappropriée.

Cette rencontre signe un peu plus la "réhabilitation" du dirigeant de facto du royaume, moins de deux semaines après la visite du président américain Joe Biden en Arabie saoudite, qui a définitivement consacré le retour de "MBS" sur la scène internationale, dans un contexte de guerre en Ukraine et de flambée des prix de l'énergie.

Chroniqueur du Washington Post, critique du pouvoir saoudien, Jamal Khashoggi avait été tué et démembré le 2 octobre 2018 dans les locaux du consulat saoudien à Istanbul alors qu'il venait chercher des papiers nécessaires à son mariage.

Les services de renseignement américains avaient pointé la responsabilité de Mohammed ben Salmane dans cet assassinat.

Le prince héritier dément avoir ordonné l'assassinat même s'il dit en porter la responsabilité en tant que dirigeant.

"Toutes les enquêtes internationales menées jusqu'à aujourd'hui sont formelles à reconnaître la responsabilité de MBS dans l'assassinat", a affirmé Mme Cengiz.

Une plainte déposée à Paris

Une plainte pour complicité de torture et de disparition forcée en lien avec l'assassinat du journaliste Jamal Khashoggi a été déposée jeudi à Paris contre le prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane (MBS), en visite en France, ont annoncé deux ONG et leur avocat français.

Cette plainte de 42 pages affirme que MBS "est un complice de la torture et de la disparition forcée de Khashoggi au consulat saoudien à Istanbul le 2 octobre 2018" et qu'il "ne bénéficie pas de l'immunité de poursuite car, en tant que prince héritier, il n'est pas chef d'Etat", précisent Democracy for the Arab World Now (DAWN), fondée par le journaliste saoudien, et Trial International dans un communiqué.

La plainte avec constitution de partie civile a été déposée auprès du doyen des juges d'instruction du tribunal judiciaire de Paris jeudi matin, a précisé à l'AFP l'avocat des ONG, Me Henri Thulliez.

Cette procédure entraîne l'ouverture quasi-systématique d'une information judiciaire et la désignation d'un juge d'instruction.