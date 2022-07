Booba : "Je vais détruire judiciairement cette clique pathétique d'influenceurs"

Booba clashe violemment Stromae: "L'autre revient gonflé au Xanax sur TF1 et nous parle de sa dépression, va prendre tes cachetons et reste au lit"

Le roi du clash a encore frappé. Et le Duc du rap français, habitué à tâcler ses rivaux musicaux, s'en prend ouvertement et violemment à notre Stromae national cette fois suite à son buzz au JT de TF1. "On s’en bat les c….. de ta vie. Tu sers à quoi ? On ne t'a pas attendu pour déprimer."