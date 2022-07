Patrick Poivre d'Arvor accusé de viols: où en est l'enquête ?

Affaire PPDA : l'ex-présentateur perd sa dernière émission

La télé et Patrick Poivre d'Arvor, c'est fini : l'ex-star, accusée d'agression sexuelle et de viols, n'assurera plus la voix off de l'émission "Une maison, un artiste", qui revient cet été sur France 5, a indiqué France Télévisions à l'AFP vendredi, confirmant une information du Parisien. C'est une autre personnalité qui assurera les commentaires de cette série estivale de documentaires culturels, créée par PPDA en 2011, d'abord sous le titre "Une maison, un écrivain".