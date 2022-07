Un prodige de la moto âgé de 8 ans décède après un accident de course: "Mathis a pu sauver cinq vies"

C'est une bien triste nouvelle que relaient de nombreux médias français. Mathis Bellon, un jeune champion de moto originaire de l'île de la Réunion, est décédé ce jeudi. Le vendredi 22 juillet, le garçon de 8 ans avait été victime d'un accident en pleine course sur le circuit de Misano, en Italie. Après être tombé, Mathis avait été percuté par deux motos. Le garçon avait été hospitalisé dans un état grave, d'abord en Italie avant d'être rapatrié à l'hôpital de Montpellier. Placé en soins intensifs et victime de plusieurs arrêts cardiaques, il est finalement décédé six jours plus tard.

De nombreux hommages

Depuis, les hommages se succèdent. Samuel Bellon, parrain de l'enfant, s'est exprimé dans "Le Quotidien de La Réunion": "Il a été très fort, surtout hier il a tenu pour l'anniversaire de sa petite sœur qui a eu 3 ans. Il était si beau et surtout, le don de ses organes a pu sauver cinq vies. C'était un grand champion jusqu'à la fin". Samuel Bellon ajoute: "C'est la faute de personne. C'était la volonté du petit de faire de la course. On vit pour nos enfants mais on ne peut pas décider de tout."

Jean-François Carenco, ministre français chargé des Outre-mer, a réagi sur Twitter, présentant ses "plus sincères condoléances".





Contactée par Le Figaro, l'école de pilotage AMSL Fréjus confie perdre un énorme talent. Mathis avait rejoint la métropole au printemps dernier avec de grandes ambitions. "ll était une promesse de ce sport. Serait peut-être devenu une légende, tel un Sarron, un Gimbert, un De Puniet, un Quartararo, un Zarco pour ne citer que les pilotes français", explique le club auquel était affilié le jeune garçon. "Il était le pilote le plus rapide que ses entraîneurs n'aient jamais vu", avait d'ailleurs confié le parrain de Mathis.

A noter que Fabio Quartararo, premier Français champion du monde de MotoGP, a lui aussi été touché et s'est exprimé: "Repose en paix champion, mon soutien à la famille et proches".

©INSTAGRAM