Variole du singe : un médecin raconte sa rencontre tendue avec un homme contaminé dans le métro de Madrid

Si l'on peut tomber sur n'importe qui dans le métro, croiser un malade de la variole du singe reste assez rare. Mais pour Arturo Henriques cela s'est bien produit le 15 juillet dernier.

Alors qu'il se rend sur son lieu de travail, le médecin aperçoit un jeune homme debout, possiblement contaminé par la variole du singe. Il observe l'homme et remarque que son corps est recouvert de marques rouges "de la tête aux pieds, y compris ses mains". Encore plus étonnant, aucun des passagers proches de l'infecté ne semblent s'inquiéter de leur voisin. "Les gens autour de lui agissaient comme si de rien n'était", ajoute Arturo.

Concerné par la possible contamination, il décide alors de prévenir l'homme de la situation. Mais au grand étonnement d'Arturo, l'homme ne semblait pas inquiété. "Je lui ai demandé ce qu'il faisait dans le métro s'il avait la variole du singe. L'homme a confirmé qu'il était infecté, mais m'a dit que son médecin ne l'avait pas obligé à se mettre en isolement, seulement à porter un masque."

Surpris par la réponse, Antonio Henriques tente alors d'expliquer au voyageur qu'il a probablement mal compris les consignes de son médecin et qu'il met possiblement en danger les autres passagers, sa réponse est encore plus atterrante. "Ne me cassez pas les couilles."

Choqué de l'échange, le médecin s'adresse à la femme assise à côté de l'homme infecté. Il lui demande si elle n'a pas peur de contracter la maladie, en étant si proche du jeune homme. "Comment puis-je tomber malade si je ne suis pas gay? Le gouvernement a dit que seuls les gays étaient infectés", rétorque la femme mal informée. C'est après cela qu'Antonio comprit que la désinformation sur la variole du singe était bien présente en Espagne.

Actuellement on dénombre deux décès liés à la variole du singe.L'OMS Europe s'attend d'ailleurs à une hausse de décès sur le continent.