France: 27 départements en vigilance orange canicule

La canicule va s'étendre mercredi à de nouveaux départements principalement sur l'est de la France métropolitaine, avec un total de 27 départements placés en vigilance orange, soit 22 de plus, a annoncé mardi Météo-France.

Des départements allant du Bas-Rhin jusqu'à la Haute-Garonne en passant par le Vaucluse, sont concernés. L'essentiel d'entre eux se concentrent dans l'est et le sud-est du pays. Cet épisode caniculaire devrait être plus court que celui de juillet, selon Météo-France.

Le pic de chaleur sera atteint mercredi et "il sera encore présent jeudi en se décalant vers l'est", précise Météo-France dans son bulletin. Les températures maximales "seront souvent supérieures ou égales à 35°C avec des pointes à 39 ou 40°C sur le Sud-Ouest".

Par ailleurs, 41 départements sont placés en alerte jaune canicule.

"Une amélioration sur le plan des températures se profile à partir de vendredi par le nord-ouest", précise Météo-France.