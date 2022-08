Près de 700 migrants traversent la Manche sur de petites embarcations en une journée

Selon les chiffres officiels, 696 personnes à bord de 14 petites embarcations ont été interceptées en effectuant la périlleuse traversée, dans l'un des détroits les plus fréquentés au monde, portant à plus de 17.000 le total depuis le début de l'année.

Les traversées de la Manche à bord de petites embarcations continuent à augmenter de manière importante : 28.500 personnes sont ainsi arrivées au Royaume-Uni en 2021, un chiffre qui pourrait atteindre 60.000 d'ici à la fin de l'année, selon les députés britanniques.

Au moins 166 personnes sont mortes ou été portées disparues en tentant la traversée, dont 27 en une seule journée fin 2021.

Selon le Times lundi, la ministre de l'Intérieur Priti Patel s'apprête pour la troisième année consécutive à verser des millions de livres sterling à la France dans le cadre d'un accord pour lutter contre ces traversées, au cœur de tensions récurrentes entre les gouvernements français et britannique.

À l'automne 2021, Priti Patel avait selon la presse britannique menacé de ne pas verser les plus de 60 millions d'euros promis, faute de résultats côté français, au grand étonnement de son homologue français Gérald Darmanin.

Un réseau soupçonné d'avoir fait passer plus de 10.000 migrants originaires du Moyen-Orient et d'Afrique de l'Est de la France vers le Royaume-Uni au cours des 12 à 18 derniers mois avec de petites embarcations pneumatiques a été démantelé récemment, donnant lieu à 39 arrestations. Cette opération menée conjointement par la France, l'Allemagne, la Belgique, les Pays-Bas et le Royaume-Uni, a été décrite par Europol comme la plus grande opération visant un réseau utilisant de petites embarcations.