Sauvetage en mer: les garde-côtes grecs viennent en aide à 27 migrants en détresse

Asile et migration: Frontex a délibérément ignoré des "pushbacks"

Selon l'enquête menée durant un an par l'Olaf, l'office européen de lutte antifraude, les refoulements de migrants sont bien pratiqués massivement par les autorités grecques à leurs frontières, en toute connaissance de cause de Frontex, l'agence européenne de garde-côtes et garde-frontières.