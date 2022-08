Tensions au Kosovo: l'Otan prête à faire intervenir la Kfor

"Toute action unilatérale mettant en danger la stabilité sur place doit s'arrêter immédiatement": les Serbes du Kosovo mettent fin aux blocages à la frontière entre les deux pays

La minorité serbe a levé les blocages routiers à la frontière avec le Kosovo, rapporte lundi la chaîne de télévision serbe RTS. Dans le nord du Kosovo, où vivent majoritairement des Serbes, des militants avaient dressé des barricades et bloqué deux postes-frontières en réaction à la décision du Kosovo de ne plus reconnaître les pièces d'identité et plaques d'immatriculation serbes.