Un étudiant escalade une montagne les yeux bandés pour une bonne raison

Ed Smith, 21 ans, est étudiant en philosophie à l'Université de Cambridge. Durant ses vacances, il s'est lancé le défi d'escalader une montagne thaïlandaise les yeux bandés. Ceci, pour la bonne cause. Son projet était en effet de récolter de l'argent au profit d'une association qui vient en aide aux personnes aveugles, le Royal National Institute for the Blind (RNIB).

Si cette cause lui tient particulièrement à coeur, c'est parce que sa propre soeur est aveugle. "Je me suis rendue compte à quel point elle est incroyable", a déclaré l'étudiant au bout des trois jours de défis.

"Le plus difficile n'était même pas d'escalader la montagne" (ndlr : située près de Chiang Mai), a-t-il expliqué à la BBC. "Le plus dur, c'était de devoir compter sur Eimear, ma petite amie, pour tout. Lui demander ma bouteille d'eau, trouver mon dentifrice." Sa petite amie l'a en effet guidé tout au long du parcours.

"Je portais tout le temps mon bandeau, en dormant, en faisant de la randonnée, en nageant. Je ne l'enlevais que pour me laver le visage et alors je fermais les yeux."

Lorsqu'ils sont arrivés en haut, l'étudiant n'a pas non plus enlevé le bandeau. Il a donc découvert la vue incroyable seulement une fois de retour, grâce aux photos prises par sa compagne.

"Pour moi, c'était un puissant sentiment d'accomplissement et de soulagement. J'ai hâte d'avoir une conversation avec ma soeur à ce sujet."

Son initiative lui a permis de récolter près de 4.000 euros pour l'association !